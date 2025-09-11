Esperança de vida na União Europeia aumenta para 81,7 anos

A esperança de vida à nascença na União Europeia (UE) aumentou, em 2024, 0,3 anos para 81,7 anos, face ao ano anterior, segundo dados preliminares divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

De acordo com os dados do serviço de estatística da UE, os três valores mais elevados foram registados em Itália e na Suécia (ambos 84,1 anos), em Espanha (84 anos) e no Luxemburgo (83,5 anos).

Em contraste, os valores mais baixos foram registados na Bulgária (75,9 anos), na Roménia (76,6 anos) e na Letónia (76,7 anos).

Em Portugal, o Eurostat aponta uma esperança de vida à nascença de 82,7 anos, que se compara com a de 82,5 homóloga, e está em décimo lugar no ranking da União Europeia.

Comparando com os tempos pré-pandémicos, 24 países subiram os valores de esperança média de vida. As exceções registaram-se nos Países Baixos (com uma descida de 0,2 anos), Espanha manteve-se estável e França aponta um crescimento ligeiro de 0,1 anos.