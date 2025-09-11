Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Relatório

Esperança de vida na União Europeia aumenta para 81,7 anos

11 set, 2025 - 12:10 • Redação

Itália, Suécia, Espanha e Luxemburgo registam os valores mais altos de esperança média de vida da União Europeia. Portugal está em décimo lugar.

A+ / A-

A esperança de vida à nascença na União Europeia (UE) aumentou, em 2024, 0,3 anos para 81,7 anos, face ao ano anterior, segundo dados preliminares divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

De acordo com os dados do serviço de estatística da UE, os três valores mais elevados foram registados em Itália e na Suécia (ambos 84,1 anos), em Espanha (84 anos) e no Luxemburgo (83,5 anos).

Em contraste, os valores mais baixos foram registados na Bulgária (75,9 anos), na Roménia (76,6 anos) e na Letónia (76,7 anos).

Em Portugal, o Eurostat aponta uma esperança de vida à nascença de 82,7 anos, que se compara com a de 82,5 homóloga, e está em décimo lugar no ranking da União Europeia.

Comparando com os tempos pré-pandémicos, 24 países subiram os valores de esperança média de vida. As exceções registaram-se nos Países Baixos (com uma descida de 0,2 anos), Espanha manteve-se estável e França aponta um crescimento ligeiro de 0,1 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas