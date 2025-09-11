Menu
Estados Unidos

FBI divulga fotos de "pessoa de interesse" no caso do assassinato de Charlie Kirk

11 set, 2025 - 17:16 • Ricardo Vieira

Ativista e comentador conservador, aliado de Donald Trump, foi morto a tiro durante um evento público numa universidade do Utah.

"Esquerda radical" está na origem do assassinato de Charlie Kirk, diz Donald Trump
O FBI divulgou esta quinta-feira duas imagens de uma "pessoa de interesse" no caso do assassinado de Charlie Kirk, um ativista e comentador conservador, aliado de Donald Trump.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o FBI pede a "ajuda do público para identificar esta pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley".

O conselheiro de Donald Trump morreu na quarta-feira, depois de ter sido baleado durante um evento público naquela universidade, perante cerca de três mil pessoas.

O disparo terá sido realizado a partir do telhado de um edifício, a cerca de 200 metros do palco onde Charlie Kirk discursava e respondia a perguntas do público.

A polícia afirmou esta quinta-feira ter encontrado a arma utilizada para matar Charlie Kirk. O autor do disparo fatal continua a monte.

Pró-armas e anti-aborto, Charlie Kirk era um ativista conservador norte-americano e uma das figuras mais influentes junto da Administração Trump.

Com apenas 31 anos, Kirk era uma das vozes mais destacadas da direita nos Estados Unidos, tendo construído uma carreira centrada na mobilização de jovens eleitores conservadores.

