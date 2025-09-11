Menu
Futuro vai tornar estetoscópio digital e dá-lo para a mão do doente

11 set, 2025 - 14:29 • Redação com Lusa

“Mais do que um curador, o médico do futuro vai ser educador”, diz especialista em inteligência artificial na saúde, Guilherme Hummel.

A+ / A-

O especialista em inteligência artificial na saúde, Guilherme Hummel, defende que o maior sinal da autonomia que o paciente ganhará no futuro é o estetoscópio tornar-se digital e passar da mão do médico para a do doente.

“Mais do que um curador, o médico do futuro vai ser educador”, afirma. Em entrevista à Lusa, o investigador brasileiro sublinha que a Inteligência Artificial (IA) vai melhorar o acesso aos cuidados de saúde e dar mais autonomia ao doente, e deixar ao médico o papel de educador.

Com as urgências pressionadas com casos não urgentes de utentes que, ou lhes falta literacia, ou resposta nos cuidados de saúde primários, o investigador defende que a telemedicina, que ganhou dimensão com as teleconsultas durante a pandemia de covid-19, deveria evoluir.

Estima que, no futuro, a autonomia do doente vai colocar-lhe nas mãos o instrumento símbolo do médico: o estetoscópio. “Na primeira triagem, o que é que o médico faz? Ele mede os sinais vitais, o que é perfeitamente possível com dispositivos digitais, à distância”, acrescenta.

Guilherme Hummel acredita que é possível criar uma sociedade melhor educada em saúde para que, a médio/longo prazo, não haja qualquer nexo uma criança de sete anos não saber nada sobre o seu aparelho reprodutor, ou sobre obesidade, “mas saber os afluentes dos rios”.

“A Grã-Bretanha obrigou todas as escolas desde a primeira infância a ter saúde básica”, exemplifica, defendendo que só com mais literacia em saúde se pode evoluir para o desejável autocuidado.

O especialista propõe que, no futuro, as pessoas se devem responsabilizar e participar em programas de saúde para ter acesso ao sistema. “Se você é obeso, hipertenso e fumador, porque vamos todos nós pagar a conta?”, atira. “Esse novo mutualismo vai ter em consideração a curva demográfica, que está a deixar falidos os serviços de saúde no mundo inteiro."

Confrontado sobre o perigo de elitismo na escolha do acesso aos cuidados de saúde, Guilherme alerta para o "risco" do estado de saúde da população mundial. “O risco existe, mas temos de o escolher. O atual é o da proliferação desenfreada de patologias que não se conseguem curar e sobrecarregam os sistemas de saúde”, riposta.

Sobre escolhas em saúde, exemplifica: “Hoje em dia, entrando num auditório, já não tem mais sinal de proibido fumar. As pessoas já sabem que não se pode. Foi a sociedade que escolheu”. “A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial e a prática médica”, afirma, sustentando que, para o médico do futuro, está guardado “um maior papel e o mais difícil da civilização moderna: a literacia da humanidade.

Diz que o utente do futuro “não vai mais procurar o médico por causa de um problema que desconhece, mas [como leva consigo a informação do seu agente de saúde virtual] vai procurar um médico porque este é capaz, com empatia, doçura e ética, de alfabetizar a sociedade”

Durante a fase de transição da relação tradicional "médico e paciente", ainda há habilidades que a Inteligência Artificial vai demorar a conseguir — como as de um cirurgião, “isso é trabalho de artesanato” —, e que estamos numa fase de transição quanto à IA em que não se devem procurar certezas, mas sim “testar e errar”.

“Se houver então o paciente que ainda prefere ser atendido pelo seu médico de família, é natural e isso acontecerá, mas vai cobrar mais caro”, afirmou, comparando: “não há gente que ainda gosta de ouvir disco de vinil?”.

O especialista vai participar, dia 18 de setembro, numa conferência sobre IA na saúde, que decorrerá em Lisboa, no auditório dos Serviços Sociais da autarquia.

