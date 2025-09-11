Irlanda não participará na Eurovisão 2026 se Israel for admitido, diz RTE

A Irlanda não participará no Festival Eurovisão da Canção do próximo ano caso Israel seja autorizado a concorrer, anunciou esta quinta-feira a emissora pública irlandesa RTE, alegando que seria “inconcebível” participar devido ao conflito em Gaza.

As últimas edições do concurso têm sido marcadas por protestos contra a presença de Israel, em resultado da ofensiva militar em Gaza, que já causou mais de 64.000 mortos, segundo autoridades de saúde locais.

O conflito teve início após o ataque de 7 de outubro de 2023, levado a cabo pelo Hamas em território israelita, que provocou 1.200 mortos e a captura de 251 reféns, de acordo com dados oficiais de Israel.

Israel integra a Eurovisão como membro de longa data da União Europeia de Radiodifusão (EBU), entidade que organiza e coproduz o evento anual.

A RTE revelou que vários membros da EBU manifestaram preocupações, numa reunião em julho, relativamente à participação israelita. “A RTE considera inconcebível a participação da Irlanda perante a contínua e terrível perda de vidas em Gaza”, referiu a estação em comunicado.

“A RTE está também profundamente preocupada com os assassinatos direcionados de jornalistas em Gaza, a recusa de acesso a jornalistas internacionais ao território e a situação dos reféns ainda detidos”, acrescentou.

A decisão final sobre a participação da Irlanda na edição de 2026, que se realizará em Viena, será tomada depois de a EBU anunciar a sua posição quanto à presença de Israel, informou a emissora.

A Irlanda participa na Eurovisão desde 1965 e conquistou o concurso sete vezes, partilhando com a Suécia o recorde de vitórias.