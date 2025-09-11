Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e três meses de prisão

Antes de votar pela condenação Jair Bolsonaro, a juíza Carmen Lúcia afirmou que “este processo penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, seu presente e seu futuro”, numa referência à história do país marcada por golpes militares e tentativas de subversão da democracia.

Quatro dos cinco juízes do Supremo Tribunal votaram pela condenação de Bolsonaro, que não esteve presente no julgamento alegando motivos de saúde.

O antigo Presidente do Brasil, de 70 anos foi considerado culpado de tentativa de golpe de Estado , organização criminosa, tentativa de abolir violentamente o Estado democrático de direito, danos ao património público e de danos a bens culturais protegidos.

A decisão foi anunciada pelo Supremo Tribunal Federal , num julgamento que decorreu em Brasília.

Jair Bolsonaro , antigo Presidente do Brasil, foi esta quinta-feira condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão .

Se Jair Bolsonaro cumprir a pena até ao fim, só sairá da prisão aos 97 anos.

O militar na reserva, que liderou os destinos do Brasil entre 2019 e 2023, arriscava uma pena máxima de 40 anos de prisão.

As acusações estão relacionadas com os violentos protestos de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes do ex-presidente invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o próprio Supremo Tribunal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, num episódio comparado à invasão do Capitólio nos EUA em 2021.

O ataque ao Palácio do Planalto aconteceu antes da tomada de posse de Lula da Silva, que derrotou Jair Bolsonaro nas presidenciais do ano anterior.

Trump surpreendido

O Presidente norte-americano já reagiu à condenação do seu aliado.

Donald Trump confessou estar "surpreendido" e "triste" com a decisão do Tribunal.

Anteriormente, Trump descreveu o processo judicial contra Jair Bolsonaro como uma “caça às bruxas” e aplicou uma série de medidas contra o Brasil, incluindo aumentos de tarifas, sanções dirigidas ao juiz responsável pelo caso, Alexandre de Morares, e a revogação de vistos para a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal.



O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou esta quinta-feira que os Estados Unidos irão “responder adequadamente a esta caça às bruxas”, após a condenação de Jair Bolsonaro.

“As perseguições políticas por parte do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros membros do Supremo Tribunal do Brasil decidiram, de forma injusta, pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro”, escreveu Rubio na rede social X.