Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e três meses de prisão

11 set, 2025 - 23:15 • Ricardo Vieira
Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil, foi esta quinta-feira condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão.
A decisão foi anunciada pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que decorreu em Brasília.
O antigo Presidente do Brasil, de 70 anos foi considerado culpado de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolir violentamente o Estado democrático de direito, danos ao património público e de danos a bens culturais protegidos.
Quatro dos cinco juízes do Supremo Tribunal votaram pela condenação de Bolsonaro, que não esteve presente no julgamento alegando motivos de saúde.
Antes de votar pela condenação Jair Bolsonaro, a juíza Carmen Lúcia afirmou que “este processo penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, seu presente e seu futuro”, numa referência à história do país marcada por golpes militares e tentativas de subversão da democracia.
Se Jair Bolsonaro cumprir a pena até ao fim, só sairá da prisão aos 97 anos.
O militar na reserva, que liderou os destinos do Brasil entre 2019 e 2023, arriscava uma pena máxima de 40 anos de prisão.
As acusações estão relacionadas com os violentos protestos de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes do ex-presidente invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o próprio Supremo Tribunal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, num episódio comparado à invasão do Capitólio nos EUA em 2021.
O ataque ao Palácio do Planalto aconteceu antes da tomada de posse de Lula da Silva, que derrotou Jair Bolsonaro nas presidenciais do ano anterior.
O Presidente norte-americano já reagiu à condenação do seu aliado.
Donald Trump confessou estar "surpreendido" e "triste" com a decisão do Tribunal.
Anteriormente, Trump descreveu o processo judicial contra Jair Bolsonaro como uma “caça às bruxas” e aplicou uma série de medidas contra o Brasil, incluindo aumentos de tarifas, sanções dirigidas ao juiz responsável pelo caso, Alexandre de Morares, e a revogação de vistos para a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou esta quinta-feira que os Estados Unidos irão “responder adequadamente a esta caça às bruxas”, após a condenação de Jair Bolsonaro.
“As perseguições políticas por parte do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros membros do Supremo Tribunal do Brasil decidiram, de forma injusta, pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro”, escreveu Rubio na rede social X.