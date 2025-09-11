Menu
  • Noticiário das 23h
  • 11 set, 2025
"Não haverá um Estado palestiniano". ​Netanyahu assina expansão de colonatos

11 set, 2025 - 22:08 • Reuters

Primeiro-ministro israelita visitou colonato de Maale Adumim, na Cisjordânia ocupada, onde estão previstas milhares de novas habitações.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assinou esta quinta-feira um acordo para avançar com um polémico plano de expansão de colonatos que atravessa territórios reivindicados pelos palestinianos para a criação de um futuro Estado.

“Não haverá um Estado palestiniano”, declarou Netanyahu durante uma visita ao colonato de Maale Adumim, na Cisjordânia ocupada, onde estão previstas milhares de novas habitações.

O primeiro-ministro de Israel garante que o seu Governo vai "salvaguardar a nossa herança, a nossa terra e a nossa segurança".

Ataque contra líderes em Doha não altera exigências do Hamas para cessar-fogo

Médio Oriente

Ataque contra líderes em Doha não altera exigências do Hamas para cessar-fogo

Hamas exige um cessar-fogo total, retirada das for(...)

No mês passado, o projeto E1 — que cortará a Cisjordânia ocupada ao meio e a separará de Jerusalém Oriental — recebeu aprovação final, intensificando as preocupações da comunidade internacional sobre o impacto no processo de paz israelo-palestiniano.

Durante o anúncio do plano de expansão dos colonatos, Benjamin Netanyahu contou com o apoio de membros nacionalistas da sua coligação governativa, incluindo o ministro das Finanças da extrema-direita, Bezalel Smotrich.

Em agosto, Smotrich afirmou que “um Estado palestiniano está a ser apagado da mesa, não com slogans, mas com ações.”

A decisão surge dois dias após Israel ter tentado assassinar líderes do Hamas no Qatar, uma ação que foi amplamente condenada pela comunidade internacional.

A expansão dos colonatos na Cisjordânia poderá agravar ainda mais as já tensas relações de Israel com vários dos seus aliados.

