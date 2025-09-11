Polónia anuncia reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre incursões de drones

11 set, 2025 - 15:44 • Reuters
A Polónia anunciou esta quinta-feira que o Conselho de Segurança das Nações Unidas irá realizar uma reunião de emergência para discutir as incursões de drones no seu espaço aéreo, que o presidente polaco descreveu como uma tentativa da Rússia de testar a reação de Varsóvia e da NATO.
Varsóvia decidiu ainda proibir voos de drones ao longo das fronteiras com a Bielorrússia e a Ucrânia, além de limitar o tráfego aéreo de pequena escala naquela zona, depois de ter abatido, na quarta-feira, drones que, segundo o governo, eram russos e violaram o espaço aéreo nacional.
Foi a primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia, que um membro da Aliança Atlântica disparou contra equipamento russo.
Moscovo afirmou que não tinha intenção de atingir alvos em território polaco e recusou fazer mais comentários. Já um comandante sénior da NATO admitiu que ainda não está claro se as incursões foram deliberadas.
Guerra na Ucrânia
"Está em curso uma avaliação completa do incidente(...)
O incidente levantou dúvidas sobre a preparação da Aliança para responder a ataques com drones, aumentou a tensão com a Rússia e levou alguns líderes ocidentais a pedir novas sanções contra Moscovo, questionando também o seu compromisso com os esforços de paz na Ucrânia.
“Esta provocação russa foi apenas uma tentativa de testar as nossas capacidades e a nossa prontidão de resposta”, declarou o presidente Karol Nawrocki, esta quinta-feira, perante militares.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco confirmou ter solicitado a reunião do Conselho de Segurança, sem adiantar a data. Fontes diplomáticas, citadas pela Reuters, disseram que a Eslovénia, Dinamarca, Grécia, França e Reino Unido pediram que a sessão decorresse já na sexta-feira.
Segundo as autoridades, caças F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aviões de vigilância AWACS italianos e aeronaves de reabastecimento da NATO participaram na operação que terminou com a destruição dos drones.
Guerra na Ucrânia
Esta decisão do primeiro-ministro polaco desencade(...)
O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, revelou no parlamento que já foram recuperados destroços de 16 drones. O governante sugeriu que a motivação das incursões poderá estar relacionada com o papel da Polónia como principal corredor logístico de ajuda à Ucrânia.
“Isto é uma tentativa de enfraquecer a determinação da NATO e da Polónia em apoiar Kiev”, sublinhou.
Na quarta-feira, o primeiro-ministro Donald Tusk advertiu que este foi “o momento mais próximo de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial”, embora tenha acrescentado não acreditar que o país esteja “à beira da guerra”.
Tusk classificou o incidente como uma “provocação de larga escala” e anunciou a ativação do Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte, que prevê consultas imediatas entre os aliados.
O presidente norte-americano Donald Trump falou com Nawrocki, assegurando a unidade entre Washington e Varsóvia, embora a Casa Branca tenha evitado comentários detalhados, numa altura em que a Bielorrússia prepara a libertação de prisioneiros após um apelo direto de Trump.
Vários líderes europeus defenderam que as violações do espaço aéreo justificam uma resposta coletiva. A Holanda vai enviar 300 militares e acelerar a entrega de duas baterias Patriot à Polónia, enquanto a República Checa admite enviar três helicópteros e 100 soldados, revelou Kosiniak-Kamysz.
Parlamentares dos três países bálticos vizinhos da Rússia apelaram ao Congresso norte-americano para rejeitar a proposta de Trump que prevê um corte de cerca de 200 milhões de dólares anuais no apoio à defesa da região.
“Nesta região, se a América sai, a Rússia entra”, disse Zygimantas Pavilionis, antigo embaixador da Lituânia em Washington.