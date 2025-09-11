Polónia anuncia reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre incursões de drones

A Polónia anunciou esta quinta-feira que o Conselho de Segurança das Nações Unidas irá realizar uma reunião de emergência para discutir as incursões de drones no seu espaço aéreo, que o presidente polaco descreveu como uma tentativa da Rússia de testar a reação de Varsóvia e da NATO. Varsóvia decidiu ainda proibir voos de drones ao longo das fronteiras com a Bielorrússia e a Ucrânia, além de limitar o tráfego aéreo de pequena escala naquela zona, depois de ter abatido, na quarta-feira, drones que, segundo o governo, eram russos e violaram o espaço aéreo nacional. Foi a primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia, que um membro da Aliança Atlântica disparou contra equipamento russo. Moscovo afirmou que não tinha intenção de atingir alvos em território polaco e recusou fazer mais comentários. Já um comandante sénior da NATO admitiu que ainda não está claro se as incursões foram deliberadas.



O incidente levantou dúvidas sobre a preparação da Aliança para responder a ataques com drones, aumentou a tensão com a Rússia e levou alguns líderes ocidentais a pedir novas sanções contra Moscovo, questionando também o seu compromisso com os esforços de paz na Ucrânia. “Esta provocação russa foi apenas uma tentativa de testar as nossas capacidades e a nossa prontidão de resposta”, declarou o presidente Karol Nawrocki, esta quinta-feira, perante militares. O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco confirmou ter solicitado a reunião do Conselho de Segurança, sem adiantar a data. Fontes diplomáticas, citadas pela Reuters, disseram que a Eslovénia, Dinamarca, Grécia, França e Reino Unido pediram que a sessão decorresse já na sexta-feira. Segundo as autoridades, caças F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aviões de vigilância AWACS italianos e aeronaves de reabastecimento da NATO participaram na operação que terminou com a destruição dos drones.

