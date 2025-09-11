Menu
  Noticiário das 11h
  11 set, 2025
Polónia limita tráfego aéreo após invasão de drones russos

11 set, 2025 - 09:41 • Lusa

Restrição da fronteira leste polaca vai permanecer em vigor até ao início de dezembro para "garantir a segurança nacional", diz a Agência de Navegação Aérea da Polónia.

A Polónia, membro da União Europeia (UE) e da NATO, anunciou esta quinta-feira que restringiu o tráfego aéreo na sua fronteira leste, após a invasão de cerca de 20 drones russos suspeitos no seu território.

Esta restrição, que permanecerá em vigor até ao início de dezembro, "foi implementada para garantir a segurança nacional", afirmou a Agência de Navegação Aérea da Polónia (PAZP) em comunicado.

A pedido dos militares polacos, o tráfego aéreo vai ser encerrado, salvo raras exceções, aos voos civis ao longo da fronteira com a Bielorrússia e com a Ucrânia, como partilha PAZP. Esta medida em reação aos incidentes é aplicada a partir desta quinta-feira e prolonga-se até 9 de dezembro.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, reportou 19 violações do seu espaço aéreo durante a madrugada. A invasão dos drones não provocou feridos, mas uma casa e um carro ficaram danificados no leste do país.

Quantos drones entraram no espaço aéreo da Polónia? Quem assume a responsabilidade?

O chanceler alemão, Friedrich Merz, denunciou a "ação agressiva" da Rússia e o Presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu Moscovo contra este ato "precipitado". "Estamos ao lado dos nossos aliados da NATO diante destas violações do espaço aéreo e defenderemos cada centímetro do território da Aliança", prometeu o embaixador dos Estados Unidos na Aliança Atlântica, Matthew Whitaker.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da UE, Kaja Kallas, denunciou "a mais grave violação do espaço aéreo europeu por parte da Rússia desde o início da guerra".

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

Os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia a cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado, em ofensivas com drones, alvos militares em território russo e na península da Crimeia, ilegalmente anexada por Moscovo em 2014.

