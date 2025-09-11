Menu
Renascença
  • Noticiário das 18h
  • 11 set, 2025
Portugal convoca embaixador russo após intrusão no espaço aéreo polaco

11 set, 2025 - 17:33 • Lusa

Governo português pretende exigir explicações às autoridades russas, indica gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre "a invasão do espaço aéreo e da fronteira" da Polónia, disse hoje à Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, o Governo português pretende exigir explicações às autoridades russas sobre a violação do espaço aéreo polaco por aparelhos aéreos não tripulados (drones) russos, na madrugada de quarta-feira.

O embaixador russo encontra-se atualmente fora de Portugal, pelo que será representado pelo encarregado de negócios da embaixada da Rússia em Lisboa.

Drones russos na Polónia? "É um teste à reação da NATO... e é para levar muito a sério"

Visto de Fora

Drones russos na Polónia? "É um teste à reação da NATO... e é para levar muito a sério"

No regresso após as férias de verão, Begoña Iñigue(...)

As autoridades polacas, que denunciaram uma "provocação de grande escala" por parte da Rússia, indicaram que 19 drones entraram no espaço aéreo polaco, tendo alguns sido abatidos.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, invocou o artigo 4.º da NATO, que prevê consultas entre os Estados-membros.

Moscovo alegou que não tinha a intenção de violar o espaço aéreo russo.

O incidente mereceu uma condenação generalizada dos países da NATO e da União Europeia.

A Polónia pediu também uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, que se deverá realizar na sexta-feira.

