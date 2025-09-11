​Trump admite que incursão de drones russos na Polónia “pode ter sido um erro”

A incursão de drones russos em território polaco “pode ter sido um erro”, afirmou esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



“Não estou satisfeito com nada relacionado com toda esta situação, mas espero que isto venha a terminar em breve”, declarou Trump aos jornalistas antes de embarcar no helicóptero presidencial, Marine One.

Esta é a primeira reação de viva voz de Donald Trump, que no dia da invasão do espaço aéreo da Polónia por duas dezenas de drones russos apenas tinha publicado uma mensagem nas redes sociais.

"O que se passa com a Rússia a violar o espaço aéreo da Polónia com drones? Cá vamos nós!", escreveu na quarta-feira o Presidente norte-americano, numa curta mensagem na rede social Truth Social.



França envia caças para a Polónia

A França vai destacar três aviões de combate Rafale para apoiar a Polónia na proteção do seu espaço aéreo, após as incursões de drones ocorridas esta semana, anunciou o Presidente francês Emmanuel Macron esta quinta-feira na rede social X.