  • Noticiário das 23h
  • 11 set, 2025
​Trump admite que incursão de drones russos na Polónia “pode ter sido um erro”

11 set, 2025 - 22:39 • Ricardo Vieira, com Reuters

França vai destacar três aviões de combate Rafale para apoiar a Polónia na proteção do seu espaço aéreo.

A incursão de drones russos em território polaco “pode ter sido um erro”, afirmou esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Não estou satisfeito com nada relacionado com toda esta situação, mas espero que isto venha a terminar em breve”, declarou Trump aos jornalistas antes de embarcar no helicóptero presidencial, Marine One.

Esta é a primeira reação de viva voz de Donald Trump, que no dia da invasão do espaço aéreo da Polónia por duas dezenas de drones russos apenas tinha publicado uma mensagem nas redes sociais.

"O que se passa com a Rússia a violar o espaço aéreo da Polónia com drones? Cá vamos nós!", escreveu na quarta-feira o Presidente norte-americano, numa curta mensagem na rede social Truth Social.

França envia caças para a Polónia

A França vai destacar três aviões de combate Rafale para apoiar a Polónia na proteção do seu espaço aéreo, após as incursões de drones ocorridas esta semana, anunciou o Presidente francês Emmanuel Macron esta quinta-feira na rede social X.

Portugal convoca embaixador russo após intrusão no espaço aéreo polaco

Governo português pretende exigir explicações às a(...)

“A segurança do continente europeu é a nossa principal prioridade. Não cederemos à crescente intimidação da Rússia”, afirmou Macron.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos aliados de Kiev para repensarem as suas próprias capacidades de defesa aérea, na sequência das incursões de drones no espaço aéreo polaco que Varsóvia atribuiu à Rússia.

Ao lado do presidente finlandês Alexander Stubb, em visita a Kiev, Zelensky afirmou que a Ucrânia está “aberta e pronta” para apoiar os esforços dos aliados nesta área.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre "a invasão do espaço aéreo e da fronteira" da Polónia.

O embaixador russo encontra-se atualmente fora de Portugal, pelo que será representado pelo encarregado de negócios da embaixada da Rússia em Lisboa.

A Renascença apurou que o representante russo será recebido na sexta-feira, às 10h30, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, para prestar esclarecimentos.

