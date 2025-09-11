Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump diz estar "de luto e com raiva" depois da morte de Charlie Kirk

11 set, 2025 - 08:45 • João Malheiro

Presidente dos EUA refere que o ativista de extrema-direita "era um patriota que lutou pela liberdade, democracia, justiça e o povo norte-americano".

A+ / A-

O Presidente dos Estados Undios da América (EUA) diz estar "de luto e com raiva" depois da morte de Charlie Kirk, baleado esta quinta-feira, durante um debate numa universidade de Utah.

Num vídeo publicado nas redes sociais, e que muitos apontam ter sido alterado com Inteligência Artificial, Donald Trump refere que o ativista de extrema-direita "era um patriota que lutou pela liberdade, democracia, justiça e o povo norte-americano".

"Nunca houve alguém tão respeitado pelos jovens. A sua missão era trazer jovens para a política. Fez isso melhor que ninguém", considera.

A partir da Casa Branca, o chefe de Estado norte-americano estendeu as suas condolências à família de Charlie Kirk e fala "num momento sombrio para os EUA".

"Está na hora de confrontarmos o facto que a violência e homicídios são as consequências trágicas de diabolizar quem nós discordamos. A esquerda radical compara boas pessoas como o Charlie a nazis e os piores assassinos do mundo. É esta a retórica responsável pelo terrorismo no nosso país. Tem de parar", afirma.

Charlie Kirk morreu no hospital após ser baleado no pescoço num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.

Um porta-voz da Universidade de Utah Valley disse inicialmente que um suspeito tinha sido detido, mas a informação já foi desmentida. O atirador continua em fuga.

Com apenas 31 anos, Kirk era uma das vozes mais destacadas da extrema-direita nos Estados Unidos, tendo construído uma carreira centrada na mobilização de jovens eleitores conservadores.

Os seus eventos em universidades por todo o país costumavam atrair grandes multidões.

Charlie Kirk era conhecido pela sua retórica inflamatória, as suas posições anti-aborto e por defender o uso sem restrições de armas nos EUA. Foi, precisamente, durante um debate sobre o direito ao porte de armas que Charlie Kirk foi baleado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas