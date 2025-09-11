Trump diz estar "de luto e com raiva" depois da morte de Charlie Kirk

O Presidente dos Estados Undios da América (EUA) diz estar "de luto e com raiva" depois da morte de Charlie Kirk, baleado esta quinta-feira, durante um debate numa universidade de Utah.

Num vídeo publicado nas redes sociais, e que muitos apontam ter sido alterado com Inteligência Artificial, Donald Trump refere que o ativista de extrema-direita "era um patriota que lutou pela liberdade, democracia, justiça e o povo norte-americano".

"Nunca houve alguém tão respeitado pelos jovens. A sua missão era trazer jovens para a política. Fez isso melhor que ninguém", considera.

A partir da Casa Branca, o chefe de Estado norte-americano estendeu as suas condolências à família de Charlie Kirk e fala "num momento sombrio para os EUA".

"Está na hora de confrontarmos o facto que a violência e homicídios são as consequências trágicas de diabolizar quem nós discordamos. A esquerda radical compara boas pessoas como o Charlie a nazis e os piores assassinos do mundo. É esta a retórica responsável pelo terrorismo no nosso país. Tem de parar", afirma.