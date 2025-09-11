Tumultos no Nepal: Governo afasta necessidade de operação para retirar 34 portugueses

A Secretaria de Estado das Comunidades está em contacto com os portugueses no Nepal e não deverá haver necessidade de uma operação de repatriamento na sequência da onda de protestos violentos naquele país dos Himalaias.

De acordo com as informações apuradas pelo secretário de Estado das Comunidades, contactado pela Renascença, serão mais de 34 os portugueses identificados no Nepal.

"Nós temos, neste momento, registados 34 cidadãos nacionais. Estamos em contacto com eles através da nossa embaixada na Índia, que cobre o Nepal, e do nosso consulado em Katmandu. Fizemos algumas recomendações para que evitem aquelas manifestações, situações onde possa existir algum risco e que se mantenham afastados."



Nestas declarações à Renascença, Emídio Sousa manifesta, por outro lado, a convicção de que não será necessária qualquer operação especial para cidadãos portugueses do Nepal, se assim o desejarem.

Pelas informações disponíveis, adianta o secretário de Estado das Comunidades, "serão retomados os voos comerciais. Foram cancelados, mas iriam ser retomados às 18h00. Portanto, a partir do momento que existem voos comerciais regulares não há necessidade de nenhuma operação especial para o regresso. As pessoas podem usar esses voos comerciais para regressar".

Dos violentos incidentes dos últimos dias em Katmandu resultaram, pelo menos, 34 mortos e 1.300 feridos.

O Parlamento foi incendiado, tal como um hotel de luxo.

Os incidentes ocorreram pouco depois de o primeiro-ministro, Sharma Oli, se ter demitido, na sequência de uma onda de protestos contra a corrupção e a proibição de acesso às principais redes sociais e o aumento da corrupção.

Entretanto, há esta quinta-feira a indicação de que terão sido recapturados - junto à fronteira com a India - mais de 200 reclusos que haviam fugido de uma cadeia nepalesa, durante os protestos.