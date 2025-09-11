Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tumultos no Nepal: Governo afasta necessidade de operação para retirar 34 portugueses

11 set, 2025 - 18:31 • Pedro Mesquita

Dos violentos incidentes dos último dias em Katmandu resultaram, pelo menos, 34 mortos e 1.300 feridos.

A+ / A-
Governo afasta necessidade de operação para retirar 34 portugueses do Nepal
Governo afasta necessidade de operação para retirar portugueses do Nepal

A Secretaria de Estado das Comunidades está em contacto com os portugueses no Nepal e não deverá haver necessidade de uma operação de repatriamento na sequência da onda de protestos violentos naquele país dos Himalaias.

De acordo com as informações apuradas pelo secretário de Estado das Comunidades, contactado pela Renascença, serão mais de 34 os portugueses identificados no Nepal.

"Nós temos, neste momento, registados 34 cidadãos nacionais. Estamos em contacto com eles através da nossa embaixada na Índia, que cobre o Nepal, e do nosso consulado em Katmandu. Fizemos algumas recomendações para que evitem aquelas manifestações, situações onde possa existir algum risco e que se mantenham afastados."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nestas declarações à Renascença, Emídio Sousa manifesta, por outro lado, a convicção de que não será necessária qualquer operação especial para cidadãos portugueses do Nepal, se assim o desejarem.

Pelas informações disponíveis, adianta o secretário de Estado das Comunidades, "serão retomados os voos comerciais. Foram cancelados, mas iriam ser retomados às 18h00. Portanto, a partir do momento que existem voos comerciais regulares não há necessidade de nenhuma operação especial para o regresso. As pessoas podem usar esses voos comerciais para regressar".

Dos violentos incidentes dos últimos dias em Katmandu resultaram, pelo menos, 34 mortos e 1.300 feridos.

O Parlamento foi incendiado, tal como um hotel de luxo.

Os incidentes ocorreram pouco depois de o primeiro-ministro, Sharma Oli, se ter demitido, na sequência de uma onda de protestos contra a corrupção e a proibição de acesso às principais redes sociais e o aumento da corrupção.

Entretanto, há esta quinta-feira a indicação de que terão sido recapturados - junto à fronteira com a India - mais de 200 reclusos que haviam fugido de uma cadeia nepalesa, durante os protestos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas