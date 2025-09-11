Ventura acusa Marcelo de ir a festival de hambúrgueres que na verdade é Festa dos Cidadãos em Berlim

O presidente do Chega acusou o chefe de Estado de se deslocar à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres, referindo-se à iniciativa Bürgerfest, que na verdade é uma Festa dos Cidadãos, em Berlim.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta acusação ao Presidente da República foi feita por André Ventura nas redes sociais na quarta-feira, depois de o Chega no parlamento ter votado contra a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Alemanha, para uma visita oficial, entre hoje e sábado, a convite do seu homólogo alemão.

"O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam?", lê-se numa mensagem publicada pelo presidente do Chega na rede social X.

Num vídeo publicado no Instagram, em que aparece com um documento na mão, André Ventura faz a mesma acusação, referindo-se ao encontro Bürgerfest como sendo "um festival de hambúrgueres", quando na verdade se trata de uma Festa dos Cidadãos, na tradução para português, realizada nos jardins do palácio presidencial, em Berlim.

"O Chega votou contra, como é evidente. Isto é uma bandalheira. Mas sabem por que é isto passa, sabem por que é que coisas destas passam? Porque vocês não sabem disto. Vocês não se revoltam com isto porque não sabem", acrescenta André Ventura.

Assim como na rede social X, também no vídeo publicado no Instagram o presidente do Chega associa a deslocação do chefe de Estado à Alemanha, para um suposto festival de hambúrgueres, a um prejuízo para os contribuintes portugueses e comenta: "Digam-me o quão ridículo isto é, o quão estúpido isto é".

Numa nota publicada na quarta-feira de manhã no sítio oficial da Presidência da República na Internet, antes da votação no parlamento, que ocorreu durante a tarde, informa-se que Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelo Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e é feito um enquadramento sobre a iniciativa Bürgerfest.

Trata-se de uma Festa dos Cidadãos "que se realiza anualmente nos jardins da residência oficial do Presidente Federal, para honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos", refere-se na nota.