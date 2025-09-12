Marcelo encontra-se esta sexta-feira com Presidente alemão e visita Bürgerfest

12 set, 2025 - 07:10 • Lusa
O Presidente da República encontra-se esta sexta-feira com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, em Berlim, e visita o festival Bürgerfest, um evento de cidadania que conta com Portugal como país convidado este ano.
Marcelo Rebelo de Sousa será recebido por Frank-Walter Steinmeier na sua residência oficial, o Palácio Bellevue, em Berlim, às 11h00, com uma cerimónia oficial de boas-vindas, que vai incluir o toque dos hinos nacionais, revista e saudação à bandeira.
O Presidente da República de Portugal terá depois uma reunião bilateral com o seu homólogo alemão, antes de ir almoçar a um restaurante português em Berlim. Por volta das 16h40, Marcelo Rebelo de Sousa vai com Frank-Walter Steinmeier ao festival Bürgerfest (Festa dos Cidadãos, em português), também no Palácio Bellevue.
O festival, com uma duração de dois dias, visa “honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos”, segundo se pode ler numa nota esta sexta-feira divulgada na página oficial da Presidência da República.
As bancas portuguesas vão ser dedicadas, de acordo com a embaixada portuguesa na Alemanha, a temas como o mar, a cultura, a gastronomia nacional ou ainda o futebol, estando patente num dos 'stands' a taça da Liga das Nações conquistada pela seleção nacional em junho.
Na sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer um discurso na cerimónia de abertura, visitar as bancas do festival e assistir a um debate sobre o tema “o dia de honra – como ele fortalece o que nos une”. No final da sua visita à Bürgerfest, Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir a concertos da banda portuguesa Black Mamba e da banda alemã de ‘country rock’ The BossHoss.
Marcelo Rebelo de Sousa chegou esta quinta-feira a Berlim para uma visita oficial à Alemanha. No sábado, o Presidente da República parte para Lisboa às 11h00, não tendo nenhum ponto de agenda previsto em Berlim.
A última vez que Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Alemanha foi entre 7 e 8 de junho, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, em que, em conjunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve reunido com a comunidade portuguesa em Estugarda. Nessa breve visita à Alemanha, o Presidente da República esteve ainda em Munique onde, com Luís Montenegro, assistiu no estádio à vitória da seleção nacional na final da Liga das Nações, contra a Espanha.