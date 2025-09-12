"Não há nenhum sinal de comoção social" nas ruas do Brasil após condenação de Bolsonaro

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

No dia seguinte à histórica condenação do antigo presidente Jair Bolsonaro, a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, a calma impera nas ruas do Brasil e não há sinais de "comoção social", diz à Renascença Itamar Montalvão, editor do jornal “Estado de São Paulo”. O debate faz-se sobretudo nas redes sociais. No mundo real, o Brasil está tão calmo hoje como estava antes do julgamento de Jair Bolsonaro, afirma o jornalista. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão do Supremo Tribunal Federal ainda é passível de recursos pela defesa de Jair Bolsonaro, mas, na leitura de Itamar Montalvão, será quase nula a hipótese de reverter esta condenação a mais de 27 anos de cadeia. O antigo presidente pode começar a cumprir pena até ao final do ano. Como está ser o "day after"? Qual é o pulsar do Brasil no dia seguinte à condenação de Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão? Do ponto de vista social, não há registo de nenhuma comoção como os bolsonaristas, os partidários do ex-presidente, esperavam que houvesse. Pode-se andar pelas ruas de qualquer grande cidade brasileira e não há nenhum sinal de comoção social em torno da condenação inédita, histórica, de um ex-presidente da República, de um presidente inequivocamente popular, por tentativa de golpe de Estado. O Brasil está tão calmo quanto estava na véspera do julgamento



Nem mesmo seus apoiantes saíram à rua? Não, nem mesmo os apoiantes de Jair Bolsonaro. O que há, sim, é a reação nas redes sociais. No âmbito das redes sociais há, sim, uma mobilização de seus apoiantes, questionando a parcialidade do Supremo Tribunal Federal, a própria inexistência de provas, segundo eles. Mas fora disso, fora desse ambiente digital das redes sociais, o Brasil está tão calmo quanto estava na véspera do julgamento. E consegue compreender porquê? Era isso que eu ia dizer. Eu acredito que, em primeiro lugar, a população brasileira, a sociedade brasileira, é maioritariamente democrática. Consegue ver nas atitudes do Bolsonaro uma manifesta intenção golpista para permanecer no poder, apesar de ter perdido uma eleição livre e injusta. O "golpismo" de Bolsonaro foi muito explícito, não foi algo latente. Este julgamento serviu para dar os contornos jurídicos de uma conduta que o Brasil inteiro assistiu, à luz do dia. Entre meados e final de outubro, Bolsonaro deve começar a cumprir a pena

