NATO lança "Sentinela do Leste" para reforçar defesa após invasão de drones russos

12 set, 2025 - 16:31 • Ricardo Vieira, com Reuters
A NATO vai lançar a iniciativa “Sentinela do Leste” para defender o flanco oriental, após a incursão de drones russos na Polónia, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral da Aliança Atlântica.
Mark Rutte afirmou, em conferência de imprensa, que a medida surge numa altura em que a imprudência da Rússia no espaço aéreo tem vindo a aumentar, representando um risco crescente para a segurança regional.
A nova iniciativa contará com a participação de diversos meios e capacidades fornecidos por aliados como a Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha, entre outros Estados-membros da NATO.
Comentário de Manuel Poêjo Torres
A iniciativa "Sentinela do Leste" vai integrar forças defensivas aéreas e terrestres.
O secretário-geral da NATO adianta que decorre uma investigação à incursão de duas dezenas de drones russos no espaço aéreo da Polónia, mas considera que o comportamento da Rússia é perigoso e inaceitável.
Na mesma conferência de imprensa, o tenente-coronel Alexus Gregory Grynkewich, comandante-supremo aliado na Europa da NATO, avisa que a Aliança Atlântica vai defender cada centímetro do seu território.