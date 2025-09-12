Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

NATO lança "Sentinela do Leste" para reforçar defesa após invasão de drones russos

12 set, 2025 - 16:31 • Ricardo Vieira, com Reuters

A nova iniciativa contará com a participação de diversos meios e capacidades fornecidos por aliados como a Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha, entre outros Estados-membros da NATO.

A+ / A-

A NATO vai lançar a iniciativa “Sentinela do Leste” para defender o flanco oriental, após a incursão de drones russos na Polónia, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral da Aliança Atlântica.

Mark Rutte afirmou, em conferência de imprensa, que a medida surge numa altura em que a imprudência da Rússia no espaço aéreo tem vindo a aumentar, representando um risco crescente para a segurança regional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A nova iniciativa contará com a participação de diversos meios e capacidades fornecidos por aliados como a Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha, entre outros Estados-membros da NATO.

Historicamente, Rússia faz exercícios militares antes de uma invasão, diz Poêjo Torres

Comentário de Manuel Poêjo Torres

Historicamente, Rússia faz exercícios militares antes de uma invasão, diz Poêjo Torres

"Zapad 2025" é um exercício militar conjunto Rússi(...)

A iniciativa "Sentinela do Leste" vai integrar forças defensivas aéreas e terrestres.

O secretário-geral da NATO adianta que decorre uma investigação à incursão de duas dezenas de drones russos no espaço aéreo da Polónia, mas considera que o comportamento da Rússia é perigoso e inaceitável.

Na mesma conferência de imprensa, o tenente-coronel Alexus Gregory Grynkewich, comandante-supremo aliado na Europa da NATO, avisa que a Aliança Atlântica vai defender cada centímetro do seu território.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou