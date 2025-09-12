Menu
  12 set, 2025
Nepal. Sobe para 51 o número de vítimas mortais de protestos contra o governo

12 set, 2025 - 08:49 • João Malheiro

Nos violentos incidentes dos últimos dias em Katmandu, o Parlamento foi incendiado, assim como um hotel de luxo.

O número de vítimas mortais dos protestos contra a corrupção do governo do Nepal aumentou para 51, esta sexta-feira.

A informação é da polícia local que aponta que as vítimas tratam-se de 21 manifestantes, nove prisioneiros, três agentes da autoridade e 18 pessoas civis.

Nos violentos incidentes dos últimos dias em Katmandu, o Parlamento foi incendiado, assim como um hotel de luxo.

Os incidentes ocorreram pouco depois de o primeiro-ministro, Sharma Oli, se ter demitido, na sequência de uma onda de protestos contra a corrupção e a proibição de acesso às principais redes sociais.

Na quinta-feira, terão sido recapturados - junto à fronteira com a Índia - mais de 200 reclusos que haviam fugido de uma cadeia nepalesa, durante os protestos.

A Secretaria de Estado das Comunidades está em contacto com os portugueses no Nepal e não deverá haver necessidade de uma operação de repatriamento na sequência da onda de protestos violentos naquele país dos Himalaias.

