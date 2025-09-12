Número de pessoas com 100 anos ou mais chega ultrapassa os 99 mil no Japão

O número de centenários no Japão atingiu um novo recorde, ultrapassando pela primeira vez os 99 mil indivíduos, informou esta sexta-feira o governo nipónico, dias antes do feriado do Dia do Respeito aos Idosos, comemorado na próxima segunda-feira.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do país asiático, os números atualizados apontam para um recorde de 99.763 pessoas com 100 anos ou mais no arquipélago, um aumento de 4.644 indivíduos em relação ao ano anterior, sendo que este número que não parou de crescer nos últimos 55 anos.

As mulheres representam 88% do total, com 87.784 pessoas, enquanto o número de homens centenários é de 11.979.

A pessoa mais velha do Japão é Shigeko Kagawa, uma mulher com 114 anos da cidade de Yamatokoriyama, na prefeitura de Nara (oeste), e a sexta pessoa mais velha do mundo, de acordo com o Gerontology Research Group, uma organização que mantém um registo dos centenários a nível global.

O homem mais velho do país asiático é Kiyotaka Mizuno, com 111 anos, residente na cidade de Iwata, em Shizuoka (centro).

O Japão atingiu uma média de 80,58 centenários por cada 100 mil habitantes. Por prefeituras, a de Shimane, no oeste do país, lidera a lista de concentração, com uma média de 168,69 centenários por cada 100.000 residentes.

Quando estes dados começaram a ser recolhidos em 1963, havia 153 centenários no Japão. Em 1981, esse número ultrapassou os mil e, em 1998, os 10.000, um aumento da longevidade que os especialistas atribuem principalmente ao desenvolvimento de tecnologias e tratamentos médicos.

De acordo com o Ministério da Saúde do país, a esperança de vida dos japoneses é de 87,13 anos para as mulheres e 81,09 anos para os homens.