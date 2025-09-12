ONU aprova solução de dois Estados, Israel fala em "circo"

O texto condena os ataques israelitas contra civis e infraestruturas civis em Gaza, bem como o cerco e a fome, “que resultaram numa catástrofe humanitária devastadora e numa grave crise de proteção.”

Também condena o ataque do grupo terrorista palestiniano Hamas contra Israel, de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

A resolução a apoiar a declaração recebeu 142 votos a favor e 10 contra . 12 países abstiveram-se.

O documento defende e define " passos tangíveis, limitados no tempo e irreversíveis " para a criação de um Estado da Palestina, ao lado de Israel.

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou esta sexta-feira, por larga maioria, uma declaração a defender uma solução de dois estados entre Israel e a Palestina .

O documento de sete páginas é o resultado de uma conferência internacional realizada na sede da ONU, em Nova Iorque, em julho deste ano, sobre o conflito.

A reunião foi organizada pela França e pela Arábia Saudita e foi boicotada por Estados Unidos e Israel.

“Assembleia Geral é um circo”

Israel rejeitou esta sexta-feira a votação esmagadora da Assembleia Geral das Nações Unidas que aprovou uma declaração com passos rumo a uma solução de dois Estados entre Israel e os palestinianos.

“Mais uma vez ficou provado o quão a Assembleia Geral é um circo político desligado da realidade: nas dezenas de cláusulas da declaração aprovada por esta resolução, não há uma única menção de que o Hamas é uma organização terrorista,” afirmou Oren Marmorstein, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, numa publicação na plataforma X.

Os Estados Unidos descreveram a votação como “mais uma manobra publicitária mal orientada e extemporânea” que compromete os esforços diplomáticos sérios para pôr fim ao conflito.

“Não se iludam: esta resolução é um presente para o Hamas,” afirmou a diplomata norte-americana Morgan Ortagus perante a Assembleia Geral. “Longe de promover a paz, esta conferência já prolongou a guerra, encorajou o Hamas e prejudicou as perspetivas de paz tanto a curto como a longo prazo.”