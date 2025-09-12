Príncipe Harry na Ucrânia. "Não podemos parar a guerra", mas "ajudar os processos de recuperação"

12 set, 2025 - 09:20 • Rita Vila Real
O príncipe Harry de Inglaterra está numa "visita-surpresa" à Ucrânia esta sexta-feira para participar em iniciativas de apoio à reabilitação de militares feridos. A deslocação a Kiev foi proposta pelo Presidente Volodymyr Zelensky.
Harry faz-se acompanhar de elementos da Invictus Games Foundation, uma fundação apadrinhada por Harry trabalha com a reabilitação de feridos através do desporto.
"Não podemos parar a guerra. O que nós podemos é fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar os processos de recuperação", disse o duque de Sussex ao diário "The Guardian", que acompanhou a viagem noturna de comboio até à capital ucraniana.
"Podemos humanizar as pessoas envolvidas nesta guerra e aquilo pelo que elas estão a passar. Temos de manter isto na cabeça das pessoas", acrescentou Harry Windsor.
Numa publicação na rede social "X", Anton Gerashchenko, ministro dos Negócios Internos da Ucrânia, dá as boas vindas ao monarca.
Prince Harry has also arrived in Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2025
Welcome, Sir! pic.twitter.com/uhK3UYOVUr
A visita do Príncipe Harry surge depois de, no mesmo dia, o Reino Unido ter anunciado um apoio de 164,46 milhões de euros pela ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, que também viaja esta sexta-feira para a Ucrânia, a primeira visita de estado depois da sua nomeação. A ajuda monetária promete financiar estruturas energéticas ajudar o país durante o inverno.
O governo britânico quer mostrar a sua solidariedade com "os ucranianos que estão na linha da frente a defender o seu país e que se insurgem contra a agressão da Rússia na Europa", como anuncia a Ministra, num comunicado divulgado pelo governo britânico.
Durante a visita de quatro dias, a ministra irá encontrar-se com o presidente ucraniano.