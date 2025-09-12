Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia

Rangel diz que chamada de embaixador russo é "protesto formal" concertado na União Europeia

12 set, 2025 - 13:23 • Lusa

Questionado sobre o significado desse ato, o "número dois" do Governo disse ter um sentido "de protesto formal e de significado sancionatório".

A+ / A-

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros classificou esta sexta-feira como "um protesto formal" a chamada do embaixador russo para pedir explicações sobre "a invasão do espaço aéreo e da fronteira" da Polónia.

"É uma prática que grande parte dos membros da União Europeia acordaram, tem a ver com a circunstância de termos tido dezenas de drones que atravessaram o espaço aéreo e, portanto, entraram em território da União Europeia e em território da NATO, que é uma circunstância que não tem paralelo", justificou Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Pavilhão de Portugal na Expo Osaka, no âmbito da visita do primeiro-ministro ao Japão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre "a invasão do espaço aéreo e da fronteira" da Polónia, disse na quinta-feira à Lusa fonte oficial.

Questionado sobre o significado desse ato, o "número dois" do Governo disse ter um sentido "de protesto formal e de significado sancionatório".

"Se quiser, é uma advertência, é uma primeira sanção de advertência. Aguardamos explicações, estará quase a decorrer em Portugal essa audiência e, obviamente, pode ser que haja alguma explicação", disse.

No entanto, o ministro disse ter pouca expectativa de que possa ocorrer "de forma convincente".

"Até agora, a Federação Russa ainda não deu nenhuma explicação convincente para esse facto", afirmou.

Questionado se todos os países da União Europeia vão tomar essa decisão, Rangel admitiu que não será unânime, mas muitos países já o fizeram.

"A França, por exemplo, também decidiu fazer isso hoje, a Espanha tinha feito, a Suécia também, a Bélgica também, a Croácia também, a Roménia também, os países bálticos também, a Polónia, evidentemente, eu diria que é um grande número, serão, com certeza, mais de 20", precisou.

O embaixador russo encontra-se atualmente fora de Portugal, pelo que será representado pelo encarregado de negócios da embaixada da Rússia em Lisboa.

As autoridades polacas, que denunciaram uma "provocação de grande escala" por parte da Rússia, indicaram que 19 drones entraram no espaço aéreo polaco, tendo alguns sido abatidos.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, invocou o artigo 4.º da NATO, que prevê consultas entre os Estados-membros.

Moscovo alegou que não tinha a intenção de violar o espaço aéreo russo.

O incidente mereceu uma condenação generalizada dos países da NATO e da União Europeia.

A Polónia pediu também uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, que se deverá realizar na sexta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)