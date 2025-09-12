Menu
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
EUA

Trump anuncia detenção de suspeito no homicídio de Charlie Kirk

12 set, 2025 - 13:15 • Reuters

“Acho que o apanhámos”, disse Trump em entrevista à Fox News, acrescentando que a denúncia partiu de uma pessoa próxima do suspeito.

(Em atualização)

Um suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk numa universidade do Utah foi detido, anunciou esta sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pondo fim a uma intensa perseguição policial. Trump classificou o crime como uma “hedionda execução”.

O atirador manteve-se em fuga durante mais de 24 horas após o disparo de quarta-feira, quando um franco-atirador alvejou Kirk com um único tiro durante uma palestra na Universidade do Vale de Utah, em Orem.

“Acho que o apanhámos”, disse Trump em entrevista à Fox News, acrescentando que a denúncia partiu de alguém próximo do suspeito.

FBI divulga fotos de "pessoa de interesse" no caso do assassinato de Charlie Kirk

Estados Unidos

FBI divulga fotos de "pessoa de interesse" no caso do assassinato de Charlie Kirk

Ativista e comentador conservador, aliado de Donal(...)

As autoridades norte-americanas tinham entretanto recuperado a espingarda de ferrolho alegadamente usada no ataque e divulgado imagens de um suspeito.

O FBI difundiu fotografias de baixa qualidade, captadas por câmaras de segurança, que mostravam um “indivíduo de interesse” vestido de negro, com óculos escuros e boné escuro. A camisola de manga comprida parecia exibir a imagem de uma águia sobrevoando a bandeira dos EUA.

Kirk, escritor, apresentador de podcast e aliado próximo de Trump, desempenhou um papel de relevo na mobilização de jovens para o Partido Republicano.

Segundo investigadores federais e estaduais, o atirador chegou ao campus poucos minutos antes do evento – um debate intitulado “Prove Me Wrong” diante de 3.000 pessoas, a cerca de 65 quilómetros de Salt Lake City.

Imagens de videovigilância mostraram o suspeito a subir pelas escadas de emergência até ao telhado, de onde disparou sobre Kirk, atingindo-o no pescoço quando respondia a uma pergunta sobre tiroteios em massa. O público entrou em pânico e fugiu.


Recompensa de 100 mil dólares: FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio de Charlie Kirk
Recompensa de 100 mil dólares: FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio de Charlie Kirk

Após o disparo, o atirador saltou do telhado e escapou por um bairro vizinho, revelou o agente especial do FBI Robert Bohls.

Uma espingarda de grande potência foi encontrada numa zona arborizada próxima. Os investigadores estão a analisar a arma, assim como impressões digitais, palmares e pegadas.

Na quinta-feira, com as aulas suspensas, o telhado do edifício e os bosques adjacentes permaneciam isolados com fita policial, enquanto as equipas recolhiam provas.

Segundo o comissário de Segurança Pública do Utah, Beau Mason, o atirador aparentava ter idade universitária e “conseguiu misturar-se facilmente” no campus.

Co-fundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, Kirk encontrava-se no Utah como parte de uma digressão nacional de 15 etapas intitulada “American Comeback Tour”.

O homicídio provocou indignação e fortes condenações da violência política por parte de democratas, republicanos e governos estrangeiros.

Trump anunciou que irá condecorar Kirk, casado e pai de duas crianças, com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil dos Estados Unidos.

Republicanos lembraram-no como um defensor carismático de políticas de direita sobre raça, género, imigração, religião e regulação de armas. Conhecido pelo estilo combativo, Kirk incentivava frequentemente os seus críticos – da extrema-esquerda à extrema-direita – a debaterem com ele em público.

