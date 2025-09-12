Trump anuncia detenção de suspeito no homicídio de Charlie Kirk

(Em atualização) Um suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk numa universidade do Utah foi detido, anunciou esta sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pondo fim a uma intensa perseguição policial. Trump classificou o crime como uma “hedionda execução”. O atirador manteve-se em fuga durante mais de 24 horas após o disparo de quarta-feira, quando um franco-atirador alvejou Kirk com um único tiro durante uma palestra na Universidade do Vale de Utah, em Orem. “Acho que o apanhámos”, disse Trump em entrevista à Fox News, acrescentando que a denúncia partiu de alguém próximo do suspeito.

As autoridades norte-americanas tinham entretanto recuperado a espingarda de ferrolho alegadamente usada no ataque e divulgado imagens de um suspeito. O FBI difundiu fotografias de baixa qualidade, captadas por câmaras de segurança, que mostravam um “indivíduo de interesse” vestido de negro, com óculos escuros e boné escuro. A camisola de manga comprida parecia exibir a imagem de uma águia sobrevoando a bandeira dos EUA. Kirk, escritor, apresentador de podcast e aliado próximo de Trump, desempenhou um papel de relevo na mobilização de jovens para o Partido Republicano. Segundo investigadores federais e estaduais, o atirador chegou ao campus poucos minutos antes do evento – um debate intitulado “Prove Me Wrong” diante de 3.000 pessoas, a cerca de 65 quilómetros de Salt Lake City. Imagens de videovigilância mostraram o suspeito a subir pelas escadas de emergência até ao telhado, de onde disparou sobre Kirk, atingindo-o no pescoço quando respondia a uma pergunta sobre tiroteios em massa. O público entrou em pânico e fugiu.



