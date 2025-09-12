Trump anuncia detenção de suspeito no homicídio de Charlie Kirk

12 set, 2025 - 13:15 • Reuters
(Em atualização)
Um suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk numa universidade do Utah foi detido, anunciou esta sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pondo fim a uma intensa perseguição policial. Trump classificou o crime como uma “hedionda execução”.
O atirador manteve-se em fuga durante mais de 24 horas após o disparo de quarta-feira, quando um franco-atirador alvejou Kirk com um único tiro durante uma palestra na Universidade do Vale de Utah, em Orem.
“Acho que o apanhámos”, disse Trump em entrevista à Fox News, acrescentando que a denúncia partiu de alguém próximo do suspeito.
As autoridades norte-americanas tinham entretanto recuperado a espingarda de ferrolho alegadamente usada no ataque e divulgado imagens de um suspeito.
O FBI difundiu fotografias de baixa qualidade, captadas por câmaras de segurança, que mostravam um “indivíduo de interesse” vestido de negro, com óculos escuros e boné escuro. A camisola de manga comprida parecia exibir a imagem de uma águia sobrevoando a bandeira dos EUA.
Kirk, escritor, apresentador de podcast e aliado próximo de Trump, desempenhou um papel de relevo na mobilização de jovens para o Partido Republicano.
Segundo investigadores federais e estaduais, o atirador chegou ao campus poucos minutos antes do evento – um debate intitulado “Prove Me Wrong” diante de 3.000 pessoas, a cerca de 65 quilómetros de Salt Lake City.
Imagens de videovigilância mostraram o suspeito a subir pelas escadas de emergência até ao telhado, de onde disparou sobre Kirk, atingindo-o no pescoço quando respondia a uma pergunta sobre tiroteios em massa. O público entrou em pânico e fugiu.
Após o disparo, o atirador saltou do telhado e escapou por um bairro vizinho, revelou o agente especial do FBI Robert Bohls.
Uma espingarda de grande potência foi encontrada numa zona arborizada próxima. Os investigadores estão a analisar a arma, assim como impressões digitais, palmares e pegadas.
Na quinta-feira, com as aulas suspensas, o telhado do edifício e os bosques adjacentes permaneciam isolados com fita policial, enquanto as equipas recolhiam provas.
Segundo o comissário de Segurança Pública do Utah, Beau Mason, o atirador aparentava ter idade universitária e “conseguiu misturar-se facilmente” no campus.
Co-fundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, Kirk encontrava-se no Utah como parte de uma digressão nacional de 15 etapas intitulada “American Comeback Tour”.
O homicídio provocou indignação e fortes condenações da violência política por parte de democratas, republicanos e governos estrangeiros.
Trump anunciou que irá condecorar Kirk, casado e pai de duas crianças, com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil dos Estados Unidos.
Republicanos lembraram-no como um defensor carismático de políticas de direita sobre raça, género, imigração, religião e regulação de armas. Conhecido pelo estilo combativo, Kirk incentivava frequentemente os seus críticos – da extrema-esquerda à extrema-direita – a debaterem com ele em público.