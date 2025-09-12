Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump depois da condenação de Bolsonaro: "Era um bom homem"

12 set, 2025 - 07:10 • Lusa

Presidente norte-americano diz que o processo contra Bolsonaro é semelhante" ao que tentaram fazer consigo próprio.

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que a condenação no Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro é "muito semelhante ao que tentaram fazer" consigo nos Estados Unidos.

"É muito surpreendente que isto tenha acontecido. É muito semelhante ao que tentaram fazer comigo", acusou o Presidente norte-americano, em referência aos seus próprios problemas legais no passado, que tem classificado como "uma caça às bruxas", sugerindo motivações políticas e instrumentalização da Justiça pelo seu antecessor.

"Conheci [Bolsonaro] como Presidente do Brasil. Era um bom homem", acrescentou à imprensa Donald Trump, que nas últimas semanas moveu intensa pressão sobre a Justiça brasileira em apoio a Bolsonaro.

O presidente do coletivo de juízes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal do Brasil votou hoje pela punição de Jair Bolsonaro por golpe de Estado, confirmando assim condenação do ex-presidente brasileiro.

"A prova dos autos permite concluir que os acusados objetivavam romper com o Estado democrático de Direito, valendo-se deliberadamente da condição expressa e um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas", afirmou Cristiano Zanin.

Somados todos os crimes, a pena pode chegar até 43 anos de prisão.

Frequentemente apelidado de 'Trump dos Trópicos', Bolsonaro elegeu, enquanto Presidente do Brasil (2019-2022), o magnata republicano como a sua principal referência política internacional.

Ambos os líderes foram figuras destacadas num movimento populista global de direita e frequentemente elogiavam-se mutuamente.

Após a derrota de Bolsonaro nas eleições brasileiras de 2022 e os posteriores problemas judiciais, Trump apoiou-o publicamente por diversas vezes.

O Presidente norte-americano classificou mesmo os processos judiciais contra Bolsonaro de "caça às bruxas", expressão que tem usado para os próprios casos que o visaram nos Estados Unidos.

Num esforço para pressionar o Brasil em relação à situação jurídica de Bolsonaro, nas últimas semanas tomou ainda medidas como impor tarifas sobre produtos brasileiros e sancionar autoridades judiciais brasileiras.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas