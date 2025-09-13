“A missão do Charlie continua”: Erika Kirk reage à morte do marido

Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, fez este sábado a sua primeira declaração pública após a morte do marido, baleado durante um evento universitário no Utah.

Visivelmente emocionada, agradeceu aos socorristas e disse: “A voz do meu marido permanecerá”.

Kirk, de 31 anos, foi morto na quarta-feira enquanto participava numa sessão ao ar livre na Utah Valley University. O suspeito do ataque, Tyler Robinson, entregou-se às autoridades na noite seguinte e está sob custódia.

O discurso de Erika Kirk foi transmitido em direto a partir da sede da organização Turning Point USA, no Arizona, num cenário marcado por simbolismo. A câmara iniciou a transmissão focada na cadeira vazia usada por Charlie nos episódios do seu podcast. A viúva surgiu ao lado da cadeira, proferindo uma oração em silêncio antes de iniciar a intervenção.

“Presidente, o meu marido amava-o. E sabia que o senhor também o amava”, disse, dirigindo-se a Donald Trump, a quem também agradeceu o apoio, tal como ao vice-presidente JD Vance e à sua esposa, Usha, por acompanharem o caixão até ao Arizona.

“Mas, acima de tudo, o Charlie amava os filhos. E amava-me. Com todo o coração. E certificava-se de que eu soubesse disso todos os dias”, afirmou.

Erika Kirk, de 36 anos, descreveu ainda o impacto pessoal e político da tragédia.

“Aqueles que fizeram isto não imaginam o fogo que acenderam nesta mulher. O choro desta viúva ecoará pelo mundo como um grito de guerra”, disse.

A viúva garantiu que a missão do marido irá continuar, incluindo a digressão universitária e o podcast que Kirk apresentava. Durante a transmissão, revelou também que enfrenta dificuldades em explicar aos filhos, de um e três anos, a morte do pai.

“Querida, o pai ama-te muito. Não te preocupes. Está numa viagem de trabalho com Jesus”, disse à filha.