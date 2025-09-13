Menu
Depois da revolução, o voto: Nepal vai às urnas em março

13 set, 2025 - 17:52 • Fábio Monteiro com Reuters

O Presidente do Nepal dissolveu o parlamento e marcou eleições para 5 de março de 2026, após uma semana de protestos violentos que resultaram na nomeação da primeira mulher primeira-ministra do país.

O Presidente do Nepal, Ramchandra Paudel, dissolveu o parlamento e agendou eleições legislativas para 5 de março de 2026. A decisão foi anunciada na sexta-feira, horas depois da nomeação de Sushila Karki como primeira-ministra interina, na sequência de uma vaga de protestos anti-corrupção que provocaram 51 mortos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A crise política intensificou-se após uma tentativa de bloqueio das redes sociais, que levou milhares de jovens a saírem às ruas. A violência só abrandou com a demissão do então primeiro-ministro, K.P. Sharma Oli, na terça-feira.

Karki, antiga presidente do Supremo Tribunal, foi nomeada após dois dias de negociações entre o Presidente, o chefe do exército, Ashok Raj Sigdel, e os líderes dos protestos. É a primeira vez que uma mulher assume o cargo de primeira-ministra no Nepal.

"Parabéns de coração à Honorável Sushila Karki Ji por assumir o cargo de Primeira-Ministra do governo interino do Nepal. A Índia está totalmente comprometida com a paz, progresso e prosperidade dos irmãos e irmãs do Nepal", escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na rede social X.

O país, com 30 milhões de habitantes, localizado entre a Índia e a China, tem enfrentado instabilidade política desde a abolição da monarquia em 2008. No sábado, várias zonas da capital, Katmandu, começaram a recuperar a normalidade, com a reabertura de lojas e a circulação de veículos, após a suspensão de restrições impostas durante os protestos.

À porta da residência oficial da primeira-ministra, dezenas de familiares das vítimas exigiram que os mortos fossem reconhecidos como mártires e que o Governo atribua compensações às famílias.

Muitos familiares recusam-se a levantar os corpos das morgues até que as exigências sejam atendidas.

