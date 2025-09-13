Menu
Drone russo viola espaço aéreo romeno durante ataque à Ucrânia

13 set, 2025 - 18:55 • Fábio Monteiro com Reuters

A Roménia ativou caças F-16 no sábado, após a violação do seu espaço aéreo por um drone durante um ataque russo à Ucrânia. O aparelho foi seguido até desaparecer do radar, sem causar danos.

A+ / A-

A Roménia, país-membro da NATO e da União Europeia, ativou dois caças F-16 este sábado, depois de um drone ter atravessado o seu espaço aéreo durante um ataque russo a infraestruturas ucranianas junto à fronteira comum.

O Ministério da Defesa romeno revelou que o incidente ocorreu na região de Tulcea, no sudeste do país, próxima do rio Danúbio e da aldeia de Chilia Veche. A população local foi alertada para procurar abrigo, embora não tenha sido registado qualquer impacto directo.

"O drone não sobrevoou áreas habitadas e não representou um perigo imediato para a população", lê-se no comunicado do ministério, que acrescenta que o aparelho foi seguido até desaparecer dos radares a cerca de 20 quilómetros a sudoeste de Chilia Veche.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, fragmentos de drones russos têm caído repetidamente em território romeno, aumentando os receios de alastramento do conflito às fronteiras da NATO.

Na sexta-feira, a Aliança Atlântica anunciou planos para reforçar a defesa do flanco leste da Europa, numa resposta direta aos incidentes recentes, incluindo a interceção e destruição de drones russos por parte da Polónia com apoio de forças aliadas.

