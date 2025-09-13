Menu
Manifestações geram tensão em Londres

13 set, 2025 - 10:42 • André Rodrigues com Reuters

Marcha "Unite the Kingdom" vai prestar homenagem a Charlie Kirk, mas haverá contra-protesto promovido pelo movimento "Stand Up To Racism".

A polícia de Londres reforçou o contingente nas ruas este sábado, dia de manifestações: uma contra a imigração, outra promovida por movimentos antirracistas.

A marcha "Unite the Kingdom" deverá prestar homenagem a Charlie Kirk, o ativista conservador americano assassinado na passada quarta-feira, enquanto dava uma palestra numa universidade no estado do Utah.

Já o contra-protesto promovido pelo movimento "Stand Up To Racism", deverá reunir-se na principal via de acesso ao parlamento britânico.

Estão instaladas barreiras para criar espaço entre os dois grupos.

De acordo com a polícia metropolitana de Londres, só nestas duas manifestações vão estar destacados cerca de mil agentes da autoridade.

