Netanyahu diz que líderes do Hamas no Qatar são “principal obstáculo” a acordo para Gaza

13 set, 2025 - 20:52 • Reuters

Benjamin Netanyahu afirmou este sábado que a eliminação dos dirigentes do Hamas sediados no Qatar permitiria ultrapassar o maior obstáculo à libertação dos reféns e ao fim da guerra na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse este sábado que os líderes do Hamas residentes no Qatar representam o principal entrave ao fim da guerra em Gaza e à libertação dos reféns ainda mantidos pelo grupo.

Numa mensagem publicada na rede social X, Netanyahu afirmou que os dirigentes do Hamas em Doha têm obstruído as negociações de cessar-fogo.

“Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Qatar não se preocupam com o povo de Gaza. Bloquearam todas as tentativas de cessar-fogo para prolongar indefinidamente a guerra”, escreveu.

As declarações do líder israelita surgem após um ataque aéreo israelita que visou elementos da liderança do Hamas na capital do Qatar, e que foi duramente criticado pelas autoridades do emirado, mediadoras nas conversações para um cessar-fogo.

O Hamas confirmou a morte de cinco dos seus membros no ataque, incluindo um filho de Khalil al-Hayya, dirigente exilado do grupo em Gaza. Contudo, os principais líderes da organização, incluindo os elementos da sua equipa negocial, sobreviveram.

O governo do Qatar informou também que um membro das suas forças de segurança interna perdeu a vida na sequência da ofensiva aérea israelita.

Em resposta às acusações de Netanyahu, o Hamas acusou Israel de querer sabotar os esforços diplomáticos em curso. O grupo islâmico considerou o ataque a Doha uma tentativa de “boicotar as negociações de cessar-fogo”.

