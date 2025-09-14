Menu
50 anos da independência. Angola condecora vários portugueses, entre os quais Cunhal e Rosa Coutinho

14 set, 2025 - 12:14 • Redação com Lusa

Cunhal, Almeida Santos, Melo Antunes, Rosa Coutinho, Sérgio Vilarigues e Vital Moreira, os cinco primeiroa a título póstumo, são distinguidos com uma distinção atribuída a “personalidades e coletivos cujas ações marcaram de forma relevante a trajetória histórica de Angola, em defesa da independência, da paz e do desenvolvimento”.

A+ / A-

O presidente de Angola, João Lourenço, vai condecorar Álvaro Cunhal, Almeida Santos, Melo Antunes, Rosa Coutinho, Sérgio Vilarigues e Vital Moreira pelo contributo que deram à independência do país, noticiou este domingo a agência angolana de notícias.

O líder histórico comunista Álvaro Cunhal, o antigo dirigente e ministro socialista e ex-presidente da Assembleia da República António de Almeida Santos, o militar de Abril e ministro de vários governos provisórios Ernesto Melo Antunes, o antigo presidente da Junta Governativa de Angola e almirante António Rosa Coutinho, e o dirigente comunista Sérgio Vilarigues são condecorados a título póstumo.

O constitucionalista português Vital Moreira, antigo deputado do PCP e posteriormente deputado e eurodeputado eleito pelo PS, será igualmente distinguido pelo presidente angolano com a condecoração atribuída no âmbito dos 50 anos da independência.

De acordo com a agência de notícias angolana, a distinção é atribuída a “personalidades e coletivos cujas ações marcaram de forma relevante a trajetória histórica de Angola, em defesa da independência, da paz e do desenvolvimento”.

Segundo a Angop, serão distinguidas por João Lourenço um total de 759 personalidades nacionais e estrangeiras nos próximos dias 29 e 30 de setembro.

