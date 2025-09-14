Keir Starmer: “O Reino Unido nunca cederá a bandeira a quem a usa para espalhar medo e divisão”

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu este domingo à marcha anti-imigração organizada no sábado em Londres, reiterando que “as pessoas têm direito ao protesto pacífico”, mas salientando que “não será tolerada violência contra agentes da autoridade ou intimidação nas ruas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A manifestação foi convocada pelo activista de extrema-direita Stephen Yaxley-Lennon, conhecido como Tommy Robinson, e contou com a participação de cerca de 110 mil pessoas, segundo estimativas da polícia.

Durante o protesto, 26 agentes ficaram feridos e foram feitas 25 detenções iniciais, com mais detenções previstas.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Keir Starmer reforçou que o direito ao protesto é um dos valores fundamentais do Reino Unido, mas condenou os episódios de violência e racismo.

“Não aceitaremos que alguém se sinta intimidado nas nossas ruas por causa da sua origem ou da cor da sua pele”, escreveu o primeiro-ministro.

A questão migratória tem vindo a dominar o debate político britânico, superando até preocupações económicas.

Durante a marcha, muitos manifestantes empunhavam bandeiras de Inglaterra (cruz de São Jorge) e do Reino Unido (Union Jack). A polícia admitiu ter sido surpreendida pela dimensão do protesto, que em certos momentos ultrapassou os limites do percurso autorizado, dificultando o controlo policial.

“O Reino Unido é uma nação orgulhosamente construída com base na tolerância, diversidade e respeito. A nossa bandeira representa esse país diverso e nunca a entregaremos àqueles que a usam como símbolo de violência, medo e divisão”, escreveu ainda Starmer.

As autoridades descreveram os episódios de violência como “inaceitáveis”, revelando que os agentes foram “pontapeados, agredidos e atingidos com garrafas e outros projéteis” durante a intervenção no protesto.