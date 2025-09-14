Menu
  Noticiário das 19h
  14 set, 2025
Keir Starmer: “O Reino Unido nunca cederá a bandeira a quem a usa para espalhar medo e divisão”

14 set, 2025 - 18:11 • Fábio Monteiro com Reuters

Keir Starmer defendeu este domingo que o protesto pacífico é um direito fundamental, mas rejeitou a violência registada durante uma marcha anti-imigração em Londres, que mobilizou mais de 100 mil pessoas e resultou em ferimentos em 26 polícias.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reagiu este domingo à marcha anti-imigração organizada no sábado em Londres, reiterando que “as pessoas têm direito ao protesto pacífico”, mas salientando que “não será tolerada violência contra agentes da autoridade ou intimidação nas ruas”.

A manifestação foi convocada pelo activista de extrema-direita Stephen Yaxley-Lennon, conhecido como Tommy Robinson, e contou com a participação de cerca de 110 mil pessoas, segundo estimativas da polícia.

Durante o protesto, 26 agentes ficaram feridos e foram feitas 25 detenções iniciais, com mais detenções previstas.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Keir Starmer reforçou que o direito ao protesto é um dos valores fundamentais do Reino Unido, mas condenou os episódios de violência e racismo.

“Não aceitaremos que alguém se sinta intimidado nas nossas ruas por causa da sua origem ou da cor da sua pele”, escreveu o primeiro-ministro.

A questão migratória tem vindo a dominar o debate político britânico, superando até preocupações económicas.

Durante a marcha, muitos manifestantes empunhavam bandeiras de Inglaterra (cruz de São Jorge) e do Reino Unido (Union Jack). A polícia admitiu ter sido surpreendida pela dimensão do protesto, que em certos momentos ultrapassou os limites do percurso autorizado, dificultando o controlo policial.

“O Reino Unido é uma nação orgulhosamente construída com base na tolerância, diversidade e respeito. A nossa bandeira representa esse país diverso e nunca a entregaremos àqueles que a usam como símbolo de violência, medo e divisão”, escreveu ainda Starmer.

As autoridades descreveram os episódios de violência como “inaceitáveis”, revelando que os agentes foram “pontapeados, agredidos e atingidos com garrafas e outros projéteis” durante a intervenção no protesto.

  Noticiário das 19h
  14 set, 2025
