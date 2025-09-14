Menu
Montenegro recebeu cardeal Parolin e abordou “necessidade urgente” de “trilhar caminhos da paz”

14 set, 2025 - 12:04 • Lusa

O cardeal Sectretário de Estado do Vaticano está desde sexta-feira em Portugal.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu este domingo o cardeal Pietro Parolin, número dois do Vaticano, com quem abordou os conflitos “que atormentam o mundo” e a “necessidade urgente de trilhar caminhos da paz”.

Numa publicação na rede social X, acompanhada de uma fotografia na residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro diz ter recebido hoje o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, que se encontra em Portugal para “celebrar o jubileu das autoridades”.

O chefe do executivo português diz ter agradecido a Parolin as condolências pelas vítimas do acidente no Elevador da Glória, local onde o cardeal esteve no sábado.

“Abordámos as relações de Portugal com a Santa Sé. Trocámos impressões sobre os conflitos que atormentam o mundo e sobre a necessidade urgente de trilhar os caminhos da paz”, é acrescentado na publicação.

Parolin está desde sexta-feira em Portugal e participou no sábado na cerimónia que assinalou o jubileu do “Compromisso com a Cidade”, promovido pelo Patriarcado de Lisboa na Fundação Gulbenkian, na qual participou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nessa intervenção, o secretário de Estado do Vaticano criticou quem defende a paz mundial e mantém “lógicas de guerra”, defendendo a resolução das causas dos conflitos e a “luta contra a indiferença” que existe.

Hoje tem também agendada uma reunião com o chefe de Estado português, no Palácio de Belém.

