Suspeito do homicídio de Charlie Kirk não está a cooperar com as autoridades

14 set, 2025 - 20:59 • Redação

Presumível autor do disparo que vitimou Charlie Kirk não tem colaborado com a polícia, confirmou o governador do Utah. As pessoas próximas do suspeito estão, no entanto, a prestar declarações às autoridades.

O governador do Utah, Spencer Cox, revelou este domingo que o principal suspeito do homicídio do ativista conservador Charlie Kirk não está a cooperar com a investigação em curso.

"Ele não confessou às autoridades. Não está a cooperar, mas todas as pessoas à sua volta estão a colaborar, e penso que isso é muito importante", disse Cox ao programa “This Week” da cadeia norte-americana ABC News.

O suspeito foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos, que permanece sob custódia. Segundo Cox, a apresentação formal das acusações deverá acontecer na próxima terça-feira.

O governador confirmou ainda uma notícia do New York Times, que avançava que o presumível atirador manteve conversas na plataforma Discord após o crime. "Podemos confirmar que essas conversas existiram, e que os participantes não acreditavam que fosse realmente ele. Tudo parecia uma brincadeira até ele admitir que era mesmo o autor", indicou.

Spencer Cox também confirmou que o colega de casa de Robinson está em processo de transição de género, passando de masculino para feminino. "Podemos confirmar que o colega de quarto era, de facto, um namorado que está em transição de homem para mulher. Essa informação já tinha sido partilhada pelo FBI, e confirmamos que também está a colaborar com as autoridades", disse.

As autoridades ainda não identificaram qualquer motivação para o homicídio.

