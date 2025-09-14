Ucrânia ataca refinaria russa de Kirishi

A Ucrânia lançou, durante a noite de sábado para domingo, um ataque em larga escala com pelo menos 361 drones contra território russo, atingindo, entre outros alvos, a refinaria de petróleo de Kirishi, no noroeste da Rússia. As autoridades russas garantem que não houve feridos.

Segundo o Ministério da Defesa russo, todos os drones foram abatidos pelas defesas aéreas, bem como quatro bombas aéreas guiadas e um míssil HIMARS de fabrico norte-americano. A localização exata dos impactos não foi divulgada.

A refinaria de Kirishinefteorgsintez, operada pela Surgutneftegaz é uma das duas maiores da Rússia, com uma capacidade de refinação de cerca de 17,7 milhões de toneladas anuais (355 mil barris por dia), o que representa 6,4% da capacidade total do país.

O governador regional, Alexander Drozdenko, confirmou que “três drones foram destruídos na zona de Kirishi” e que os destroços provocaram um incêndio, entretanto extinto. Não há registo de vítimas.

“Foi realizado um ataque bem-sucedido”, fez saber o comando de drones ucraniano, confirmando a ofensiva contra a refinaria. A dimensão dos eventuais danos ainda não foi verificada de forma independente pela Reuters.