Apresentador da Fox News retrata-se após defender eutanásia de pessoas sem-abrigo

15 set, 2025 - 20:18 • Redação

Apresentador da Fox News pediu desculpa por comentário em direto em que sugeriu a execução de pessoas sem-abrigo com doença mental, classificando a declaração como "extremamente fria".

A+ / A-

Brian Kilmeade, apresentador do canal norte-americano Fox News, pediu desculpa por ter sugerido a eutanásia de pessoas sem-abrigo com perturbações mentais, durante uma emissão do programa "Fox & Friends", na semana passada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O comentário surgiu durante uma conversa sobre o homicídio de Iryna Zarutska, uma jovem de 23 anos morta numa composição ferroviária em Charlotte, no estado da Carolina do Norte.

O suspeito do crime, Decarlos Brown Jr., é um homem sem-abrigo diagnosticado com esquizofrenia, com antecedentes criminais e histórico de violência.

No decorrer do debate sobre os custos públicos associados ao combate à crise dos sem-abrigo, Lawrence Jones, co-apresentador do programa, sugeriu que quem recusasse ajuda estatal deveria ser detido. Kilmeade respondeu com uma afirmação que gerou polémica: "Ou injeção letal involuntária, ou algo assim. Apenas matem-nos."

A co-apresentadora Ainsley Earhardt interrompeu o momento com a pergunta: "Porque é que teve de chegar a este ponto?" Kilmeade respondeu: "Vou dizer isto: não estamos a votar nas pessoas certas."

A declaração ganhou ampla circulação nas redes sociais durante o fim de semana.

No domingo, Kilmeade retratou-se no mesmo programa: "Disse, de forma errada, que deviam receber a injeção letal. Peço desculpa por essa afirmação extremamente fria. Tenho perfeita consciência de que nem todas as pessoas com doença mental e sem-abrigo agem como o autor do crime na Carolina do Norte e que muitos merecem a nossa empatia e compaixão."

