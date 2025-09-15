Menu
Avaria global no Starlink de Musk deixa tropas ucranianas sem comunicações na frente de guerra

15 set, 2025 - 11:23 • Olímpia Mairos

O serviço já foi, entretanto, restabelecido para a maioria dos utilizadores.

As tropas ucranianas ficaram, esta segunda-feira, sem comunicações na frente de guerra. A informação foi confirmada no Telegram por um comandante do exército ucraniano.

De acordo com a Reuters, o serviço de internet via satélite Starlink, da empresa de Elon Musk, já foi, entretanto, restabelecido para a maioria dos utilizadores. A interrupção resultou de uma “falha global” da rede.

Em comunicado, a empresa norte-americana assegurou estar a “investigar a ocorrência” e a “repor progressivamente” a normalidade das telecomunicações. Esta foi já a segunda avaria do sistema Starlink em poucos meses.

O exército ucraniano depende fortemente dos terminais Starlink da SpaceX para manter comunicações no campo de batalha e para operações com drones. Atualmente, mais de 50 mil terminais estão em funcionamento no país, segundo autoridades locais.

Além das forças armadas, o serviço é também utilizado por equipas de emergência, hospitais, escolas e administrações locais, sobretudo em regiões onde a infraestrutura tradicional foi destruída pelos bombardeamentos.

