EUA e China chegam a acordo de princípio sobre TikTok

Os Estados Unidos e a China chegaram a acordo para transferir a aplicação de vídeos curtos TikTok para propriedade controlada por entidades norte-americanas, decisão que será confirmado numa chamada entre o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping na próxima sexta-feira, segundo responsáveis norte-americanos.

O TikTok enfrentava a possibilidade de ser desligado nos EUA já a 17 de setembro, caso o grupo chinês ByteDance não aceitasse alienar a aplicação. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, admitiu que o prazo poderá ser prolongado para permitir a conclusão do acordo.

“Não vamos falar sobre os termos comerciais do negócio. Isso cabe às duas partes privadas, mas os termos comerciais já foram acordados”, afirmou Bessent no final de dois dias de negociações que decorreram em Madrid.

As conversações no Palácio de Santa Cruz, sede do ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol, foram a quarta ronda em quatro meses, centrada não só no futuro do TikTok, mas também nas relações comerciais tensas entre Washington e Pequim.

Trump elogiou o acordo esta segunda-feira

“A grande reunião comercial na Europa entre os Estados Unidos da América e a China correu MUITO BEM! Está prestes a ser concluída”, escreveu na sua rede TruthSocial. “Foi também alcançado um acordo sobre uma ‘determinada’ empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar. Eles vão ficar muito felizes! Vou falar com o Presidente Xi na sexta-feira. A relação continua a ser muito forte!!!”

As delegações, lideradas por Bessent e pelo vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng, têm-se reunido em várias cidades europeias desde maio para tentar ultrapassar divergências que levaram Trump a aumentar tarifas sobre importações chinesas e desencadearam medidas de retaliação por parte de Pequim, incluindo taxas alfandegárias elevadas e a suspensão da exportação de terras raras para os EUA.



