  Noticiário das 15h
  15 set, 2025
Francisco Assis critica redução da delegação da União Europeia em Timor-Leste

15 set, 2025 - 13:30 • Lusa

O eurodeputado Francisco Assis considerou esta segunda-feira, em Díli, que a redução da presença da União Europeia em Timor-Leste é um problema sério, sobretudo numa altura em que há uma grande diminuição do apoio dos Estados Unidos ao desenvolvimento.

O socialista Francisco Assis lidera uma delegação do Parlamento Europeu que iniciou hoje uma visita a Díli, durante a qual estão previstos encontros com as autoridades timorenses, parceiros de cooperação, embaixadores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), sociedade civil, estudantes e universidades timorenses e organizações económicas.

Questionado pela Lusa sobre a redução da presença da representação da União Europeia em Timor-Leste, Francisco Assis afirmou que é um "problema sério".

"É um problema sério ainda por cima porque alguns dos membros da delegação serão deslocados para Jacarta. Isto revela uma certa incompreensão por parte da Comissão Europeia da singularidade desta situação", disse o eurodeputado.

Francisco Assis salientou também que apesar das boas relações entre Timor-Leste e a Indonésia, os timorenses foram vítimas de uma invasão e "há uma memória viva dessa invasão".

"Creio que isto é uma má decisão da Comissão Europeia", afirmou, salientando que já pediu uma reunião com a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, para debater o assunto.

"Penso que tem de haver um esforço concertado no Parlamento Europeu e a nível dos governos. O próprio Governo português, julgo estará sensibilizado para a importância de não desqualificar, não desgraduar a nossa delegação aqui em Timor-Leste, porque isso seria uma má decisão e um mau sinal", disse.

Segundo o eurodeputado, o tema deverá ser abordado nas conversas que irão ter durante a visita a Timor-Leste.

"Mas da nossa parte há uma preocupação grande. Sobretudo numa altura em que os americanos estão a desvalorizar o apoio. Há uma grande retração da ajuda americana ao desenvolvimento, como sabemos", afirmou.

Francisco Assis considerou também que a desgraduação de uma delegação significa um "sinal absolutamente contrário àquilo que tem sido o discurso dominante da União Europeia nos últimos meses".

Em relação à missão de eurodeputados a Timor-Leste, Francisco Assis explicou que é uma "zona muito importante para a União Europeia, onde estão a ocorrer mudanças importantes".

"Há uma grande cisão, como sabemos, entre os europeus e os americanos, que espero que sejam momentâneas, mas a própria Europa sente-se um pouco isolada no mundo e precisa de reforçar estas ligações", explicou Francisco Assis.

"Timor-Leste pode ter aqui um papel importante nas relações com toda esta região e nós quisemos, justamente nós, União Europeia, dar esse sinal e daí termos vindo aqui a Timor-Leste", acrescentou.

