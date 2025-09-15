Menu
  Noticiário das 10h
  15 set, 2025
EUA

Futuro do TikTok está nas mãos da China. "Talvez deixemos morrer", diz Trump

15 set, 2025 - 08:03 • Lusa

Nesta próxima quarta-feira expira o prazo legal para que a empresa chinesa ByteDance venda o TikTok ou a aplicação deixe de funcionar nos Estados Unidos da América.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou este domingo que o futuro do TikTok no país depende da China, quando se aproxima o prazo para que a aplicação de vídeos curtos deixe de operar em território norte-americano.

"Talvez a deixemos morrer, ou talvez... Não sei, depende. Depende da China", declarou Trump à imprensa em Nova Jérsia, antes de regressar a Washington.

Na próxima quarta-feira expira o prazo legal para que a empresa chinesa ByteDance venda o TikTok ou a aplicação deixe de funcionar nos Estados Unidos da América.

Trump, que no mês passado abriu uma conta oficial da Casa Branca no TikTok, adiou por três vezes a entrada em vigor do veto à operação da aplicação nos Estados Unidos da América.

O futuro da plataforma é um dos temas centrais nas conversações que começaram este domingo em Madrid entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, nas quais as partes procura avançar para um acordo tarifário.

Durante o primeiro mandato, Trump foi abertamente crítico do TikTok, considerando que os dados dos utilizadores norte-americanos poderiam ser acessíveis ao Governo chinês, mas agora defende o uso da plataforma como ferramenta para se conectar com o eleitorado mais jovem.

"Fui muito bem no TikTok. Consegui o voto dos jovens e obtive números que ninguém no Partido Republicano jamais conseguiu", afirmou este domingo.

