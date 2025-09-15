Novo Governo do Nepal retoma serviços essenciais em infraestruturas queimadas

15 set, 2025 - 10:06 • Lusa
O Governo interino do Nepal começou esta segunda-feira a retomar os serviços essenciais, após os distúrbios sociais da semana passada, com muitas infraestruturas governamentais queimadas, enquanto a primeira-ministra interina, Sushila Karki, assume a liderança do país.
"Uma grande quantidade de infraestruturas foi destruída. Levará tempo para avaliar os danos", declarou o secretário-chefe, Eknarayan Aryal, citado pelo jornal local "The Kathmandu Post", que indicou que nos próximos dias começará a avaliação e será elaborado um plano de reconstrução após os incêndios, enquadrados nos protestos.
Algumas das instituições mais importantes destruídas começaram a funcionar com meios provisórios. O Supremo Tribunal, incendiado durante os protestos, funciona agora a partir de tendas para emitir notificações de adiamento de audiências.