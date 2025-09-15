ONU lamenta saída da Lituânia de convenção sobre munições de fragmentação

A ONU reiterou esta segunda-feira que os governos devem reforçar a proibição global das munições de fragmentação, lamentando que a Lituânia se tenha tornado o primeiro país a retirar-se da convenção internacional que proíbe estas armas.

No lançamento do relatório de 2025 de "monitorização de munições de fragmentação", o 16º relatório anual, apresentado esta segunda-feira em Genebra, Suíça, o Instituto das Nações Unidas para a Investigação sobre o Desarmamento (UNIDIR) salienta que a Convenção (de 2008) "está hoje em boa situação, com 112 Estados-membros", mas lamenta a saída inédita de um país.

No corrente mês de setembro, um país juntou-se à convenção, Vanuatu, mas durante o último ano, em março passado, "a Lituânia tornou-se o primeiro Estado a retirar-se da convenção", o que a ONU classifica como "um grande revés, apesar dos progressos em matéria de desarmamento humanitário noutros locais", tendo merecido a condenação de pelo menos 47 países.

A decisão de saída da convenção foi justificada pela Lituânia com a ameaça vinda da Rússia, face à sua guerra de agressão na Ucrânia, e que, de resto, levou também Vílnius, assim como os outros dois Estados bálticos, Letónia e Estónia, e ainda Polónia e Finlândia, a anunciarem igualmente este ano o abandono da convenção de Otava que proíbe o uso, o armazenamento, a produção e a transferência de minas antipessoal.

Entre as principais do relatório anual apresentado, é apontado que "os países que não são signatários do tratado que proíbe as munições de fragmentação, incluindo a Rússia e a Ucrânia, continuaram a usar essas munições em 2024 e 2025", tendo a Ucrânia registado, pelo terceiro ano consecutivo, o maior número anual de vítimas.

"A Rússia tem usado stocks de munições de fragmentação antigas e modelos recém-desenvolvidos na Ucrânia desde 2022. Entre julho de 2023 e outubro de 2024, os Estados Unidos, que não são membros do tratado, anunciaram pelo menos sete transferências de munições de fragmentação para a Ucrânia", lê-se no documento de mais de 100 páginas.

Apontando que, "desde fevereiro de 2022, foram registadas na Ucrânia mais de 1.200 vítimas de munições de fragmentação", o relatório indica que, "em 2024, foram comunicados cerca de 40 ataques com munições de fragmentação, sem que o número de vítimas tenha sido registado".

"A nível global, 314 pessoas foram registadas como mortas ou feridas por munições de fragmentação em 2024. No entanto, o número real é provavelmente muito maior, uma vez que muitas vítimas não são comunicadas", indica o relatório.

Por outro lado, é apontado que "o novo uso de munições de fragmentação durante o período abrangido pelo relatório (meados de 2024 a meados de 2025) também foi documentado em Myanmar e na Síria, embora não pareça ter sido utilizado na Síria desde a queda do governo de Assad em dezembro de 2024".

Tailândia usou munições de fragmentação no Camboja

"Em julho, as forças armadas tailandesas pareciam admitir que tinham usado munições de fragmentação no conflito fronteiriço com o Camboja. Um mês antes, as forças armadas israelitas alegaram que um ataque com mísseis balísticos iranianos no centro de Israel tinha envolvido munições de fragmentação", acrescenta o relatório.

O UNIDIR congratula-se por, desde a convenção em 2008, nenhum dos países que a ratificaram terem usado munições de fragmentação, "salvando inúmeros civis desta arma indiscriminada", mas salienta que, "embora o número anual de vítimas de munições de fragmentação tenha diminuído substancialmente desde a adoção da convenção, essas armas continuam a causar danos a civis e permanecem perigosas por anos, até que sejam removidas."

"Os governos devem reforçar a proibição global das munições de fragmentação e exortar aqueles que ainda utilizam ou produzem estas armas indiscriminadas a aderirem prontamente ao tratado que as proíbe", insiste então a ONU, repetindo o apelo deixado em abril passado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"Civis em todo o mundo continuam a perder a vida e membros devido às munições de fragmentação, mesmo de armas utilizadas há décadas", afirmou Mark Hiznay, diretor associado para crises, conflitos e armas da Human Rights Watch editor do relatório de monitorização de 2025, que exorta assim os membros da convenção a "cumprir as disposições do tratado e incentivar outros governos a parar imediatamente de usar munições de fragmentação".

As munições de fragmentação, que podem ser disparadas a partir do solo (por artilharia, foguetes, mísseis ou morteiros) ou lançadas por aeronaves, normalmente abrem-se no ar, dispersando várias submunições explosivas ou bombas sobre uma vasta área, o que leva a muitas vítimas civis, sobretudo em áreas povoadas.

Além disso, nota o UNIDIR, muitas submunições não explodem no impacto inicial, deixando resíduos não detonados que podem ferir e matar indiscriminadamente como minas terrestres durante anos, até serem encontrados e destruídos.