Polícia timorense dispersa estudantes com gás lacrimogéneo em frente ao Parlamento

Uma manifestação de estudantes universitários de Timor-Leste foi esta segunda-feira dispersa com gás lacrimogéneo pela polícia, depois de os estudantes começarem a atirar pedras contra o Parlamento.

Os estudantes manifestavam-se contra as regalias dos deputados do Parlamento nacional, incluindo contra a aprovação da compra de novas viaturas, num valor superior a três milhões de dólares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O protesto ocorreu ao mesmo tempo que decorre a abertura da terceira sessão legislativa da sexta legislatura. Presente no hemiciclo está o Presidente timorense, José Ramos Horta, bem como um grupo de eurodeputados que iniciou esta segunda-feira uma visita ao país.

Apesar da polícia timorense pedir para que o protesto fosse realizado em Tais Tolu, a cerca de seis quilómetros da capital timorense, os estudantes recusaram e seguiram com o plano inicial. Os estudantes de várias universidades timorenses juntaram-se pela manhã na Universidade Nacional Timor Lorosa'e, em frente ao parlamento nacional em Díli, capital timorense.

"Não há solução. A manifestação vai continuar durante três dias", gritou um estudante, acrescentando que não vão desmobilizar, mesmo que atirem gás lacrimogéneo.

Depois de afastado da frente do Parlamento, o grupo de estudantes em protesto voltou a juntar-se em frente ao estabelecimento de ensino universitário, onde o protesto continua.