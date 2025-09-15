Menu
  • Noticiário das 20h
  • 15 set, 2025
Polónia neutraliza drone que sobrevoou instalações governamentais

15 set, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira, com Reuters

Dois cidadãos bielorussos foram detidos.

As autoridades da Polónia neutralizaram um drone que sobrevoava instalações governamentais sensíveis e deteve duas pessoas, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, Donald Tusk.

Os Serviços de Proteção do Estado (SOP, na sigla inglesa) apreenderam o drone na zona do Palácio Belweder, a residência oficial do Presidente da Polónia, e na rua Parkowa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As duas pessoas detidas, por suspeita de operar o drone, são de nacionalidade bielorrussa.

A polícia está a investigar as circunstâncias do incidente, que acontece uma semana depois de duas dezenas de drones russos invadirem o espaço aéreo da Polónia.

