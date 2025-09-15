Menu
Espanha

Sánchez pede a expulsão de Israel das competições internacionais

15 set, 2025 - 14:05 • Redação com Reuters

“Porque é que se expulsou a Rússia após a invasão da Ucrânia e não se expulsa Israel após a invasão de Gaza?”, questionou o chefe do governo espanhol.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu esta segunda-feira que Israel seja afastado de todas as competições internacionais, incluindo a Eurovisão, e dos grandes eventos desportivos, enquanto durar a ofensiva em Gaza.

“As organizações desportivas devem refletir se é ético que Israel continue a participar em competições internacionais”, afirmou Pedro Sánchez numa reunião com deputados, senadores e eurodeputados socialistas, escreve o El Mundo.

“Porque é que se expulsou a Rússia após a invasão da Ucrânia e não se expulsa Israel após a invasão de Gaza?”, questionou o chefe do governo espanhol. “Até que cesse a barbárie, nem a Rússia nem Israel devem voltar a participar em qualquer competição internacional.”

Sánchez defendeu ainda que se a Rússia foi expulsa após invadir a Ucrânia, não pode haver dois pesos e duas medidas. Além disso, defendeu que as imagens de protestos pró-Palestina durante a prova de ciclismo — que culminaram com o cancelamento da etapa final da Vuelta — devem marcar “um ponto de inflexão”.

O Governo espanhol tem insistido que a maioria das manifestações contra Israel foi pacífica, apesar dos incidentes do fim de semana que resultaram em dois detidos e 22 polícias feridos.

Apesar de rejeitar as manifestações de violência dos manifestantes, Sánchez defendeu que este domingo, com o cancelamento da etapa final da Vuelta e a impossibilidade de realizar sequer o pódio, “colocou-se a segurança dos ciclistas à frente de qualquer outra questão”. E reiterou “o imenso respeito e profunda admiração por uma sociedade civil espanhola que se mobiliza contra a injustiça”.

