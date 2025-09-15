Tribunal russo condena membros da banda Pussy Riot à prisão à revelia

Um tribunal de Moscovo condenou à revelia as integrantes da banda Pussy Riot, consideradas culpadas de difundir "informação falsa" sobre o Exército durante a invasão da Ucrânia, a penas entre oito e 13 anos de prisão.

As cinco mulheres que integram a banda 'punk' russa estão, no entanto, fora do país.

"De acordo com a decisão judicial, as penas aplicadas a Alina Petrova, Diana Burkot e Olga Borisova são de oito anos de prisão, enquanto Taso Pletner enfrenta uma pena de 11 anos e Maria Aliojina um total de 13 anos", indicam documentos judiciais citados pela agência russa Interfax.

O tribunal proibiu ainda as cinco mulheres de administrarem páginas na Internet durante um período entre quatro e cinco anos, embora todas tenham sido condenadas à revelia, sem estarem presentes em tribunal.

O Ministério Público tinha pedido penas entre nove e 14 anos de prisão, acusando-as de violar o artigo 207.3 do Código Penal, e defendia igualmente a restrição de acesso à Internet das membros do grupo durante cinco anos.

As acusadas estão incluídas na lista de pessoas procuradas pelas autoridades russas, que insistem na sua detenção, embora todas se encontrem fora do país desde o início da guerra, há já três anos.